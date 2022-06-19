Son dakika: Galatasaray'da 3. Jason Denayer dönemi! Alpaslan Öztürk ile yollar ayrılacak | Transfer haberi

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Galatasaray, eski stoperi Jason Denayer’i kadrosuna katmak için düğmeye bastı. Lyon ile sözleşmesi sona eren Belçikalı futbolcu, resmen Galatasaray’ın radarına girdi. Sarı kırmızılı kulüp hem Denayer hem de menajeriyle görüşmelere başladı. 2015-16 ve 2017-18 sezonlarında Galatasaray’da kiralık olarak forma giyen Denayer, üçüncü kez sarı kırmızılı kulübe imza atmaya sıcak bakarken, kendisine gelen diğer teklifleri de geri çevirmeye başladı. Fransa, Belçika ve İskoçya’dan da teklifler alan G.Saray’ı isteyen İstanbul’a gelen 27 yaşındaki stoper ile pazarlıklar başladı.

MENAJERİ İMZA PARASI İSTİYOR

Marcao Nelsson ikilisini zorlayacak, stoperde rekabeti arttırmak adına bir yabancı, bir de yerli defans oyuncusu almak isteyen Galatasaray’ın ilk hamlesi Jason Denayer olacak. Başarılı oyuncu ile ilk görüşmeyi de Cenk Ergün gerçekleştirdi. Fransız Olympique Lyon Kulübü ile sözleşmesinin bitmesi ve bonservisinin elinde olması nedeniyle Denayer ile garanti ücret pazarlıkları yapılıyor. Denayer’in boşta bir oyuncu olmasından ötürü menajerinin, Galatasaray’dan imza parası da istediği öğrenildi. İmza parası ile birlikte futbolcu ve menajerinin istediği ücretin 2 milyon Euro bandında olduğu belirtildi.

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ALPASLAN AYRILIYOR

Denayer’e 3 yıllık kontrat teklif eden Galatasaray yönetimi, bu rakamı aşağı çekmek adına görüşmelerini sürdürüyor. Pazarlık masasına başarı bonusları teklifi ile gelen Galatasaray, Belçikalı futbolcunun transferini olumlu sonuçlandırmaya çalışıyor. Bu transfer hamlesini başarı ile tamamlayacağı görüşünde olan Galatasaray yönetimi, imzaların atılması halinde stoperde Alpaslan Öztürk ile yollarını ayıracak. Geçen sezon başında bonservissiz gelen ve 2023-2024 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunan Alpaslan’a ve menajerine başka kulüplerle transfer görüşmesi yapması adına izin verildiği ifade edildi.