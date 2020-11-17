Son Dakika | Galatasaray'da 3 futbolcunun virüs testi daha pozitif çıktı! Arda Turan da Covid-19'a yakalandığını açıkladı

Galatasara Kulübü, son yapılan koronavirüs test sonuçlarını açıkladı. Buna göre 3 futbolcu daha Covid-19'a yakalandı. Sarı kırmızılılarda milli takımdaki futbolcularla birlikte toplam vaka sayısının 5'e çıktığı duyuruldu.

Kulüpten yapılan bildiride, "3 oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Milli takımlardaki 2 oyuncuyla beraber covid 19 vaka sayımız 5 olmuştur." ifadeleri yer aldı.

ARDA TURAN SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI: TESTİM POZİTİF

Arda Turan Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Arda, hastanede tedavi ve izolasyon altında olduğunu ifade etti.





NORVEÇ FEDERASYONU OMAR'I AÇIKLAMIŞTI

Galatasaray, milli takımda bulunan bir oyuncusunun corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Daha sonra da Norveç Futbol Federasyonu, Sarı-Kırmızılılar'ın sağ beki Omar'ın corona virüsüne yakalandığını kamuoyuyla paylaştı. Önceki gün baş ağrısı, öksürük ve halsizlik şikayetleriyle ilk belirtileri hisseden 28 yaşındaki oyuncu, hemen takımdan ayrı olarak karantinaya alındı, tedavisine de başlandı.





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