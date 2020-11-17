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GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray'da 3 futbolcunun testi daha pozitif çıktı! Covid-19'a yakalanan futbolcu sayısı 5 oldu
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Haber Giriş: 17.11.2020 - 09:51 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'da 3 futbolcunun testi daha pozitif çıktı! Covid-19'a yakalanan futbolcu sayısı 5 oldu

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Son Dakika | Galatasaray'da 3 futbolcunun testi daha pozitif çıktı! Covid-19'a yakalanan futbolcu sayısı 5 oldu
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Galatasaray'da Covid 19 testleri sonunda 3 futrbolcunun daha pozitif çıktığı açıklandı. Böylece toplam sayı 5'e yükseldi.

Galatasara Kulübü, son yapılan koronavirüs test sonuçlarını açıkladı. Buna göre 3 futbolcu daha Covid-19'a yakalandı.

Sarı kırmızılılarda milli takımdaki futbolcularla birlikte toplam vaka sayısının 5'e çıktığı duyuruldu.

Kulüpten yapılan bildiride, "3 oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Milli takımlardaki 2 oyuncuyla beraber covid 19 vaka sayımız 5 olmuştur." ifadeleri yer aldı.

NORVEÇ FEDERASYONU OMAR'I AÇIKLAMIŞTI

Galatasaray, milli takımda bulunan bir oyuncusunun corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Daha sonra da Norveç Futbol Federasyonu, Sarı-Kırmızılılar'ın sağ beki Omar'ın corona virüsüne yakalandığını kamuoyuyla paylaştı. Önceki gün baş ağrısı, öksürük ve halsizlik şikayetleriyle ilk belirtileri hisseden 28 yaşındaki oyuncu, hemen takımdan ayrı olarak karantinaya alındı, tedavisine de başlandı.

Son Dakika | Galatasarayda 3 futbolcunun testi daha pozitif çıktı Covid-19a yakalanan futbolcu sayısı 5 oldu

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Son Dakika | Galatasarayda 3 futbolcunun testi daha pozitif çıktı Covid-19a yakalanan futbolcu sayısı 5 oldu

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