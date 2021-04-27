Son Dakika: Galatasaray'da 3 futbolcunun koronavirüs test sonucu pozitif

Galatasaray Kulübü, 26 Nisan Pazartesi yapılan testler sonunda, üç futbolcusunun Covid-19 PCR testinin pozitif çıktığını açıkladı.



Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için 26 Nisan Pazartesi günü yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve üç oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri yer aldı.

Fernando Muslera: Bir Galatasaray ve Süper Lig Efsanesi



