Son Dakika: Galatasaray'da 20 milyon Euro'luk şok! Göreve gelir gelmez...

Mazbatasını Salı günü alan Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve yöneticiler, ilk iş olarak finansal tabloları ve futbol A Takım bütçesini inceledi.

Sabah'ın haberine göre; Mustafa Cengiz, görevdeyken Dursun Özbek döneminde imzalanmış yüksek ücretli futbolcu kontratlarını eleştirmişti. Ancak yapılan incelemeler sonucunda Cengiz döneminde de benzer ağır mali şartlarda sözleşmeler imzalandığını ortaya çıktı.

HARCAMA LİMİTİ 546 MİLYON LİRA İLE SINIRLI

Yeni yönetim; maaş sıralamasında ilk 3'te yer alan Falcao, Feghouli ve Babel'in garanti ücret, maç başı prim, başarı bonusu ve vergiler dahil sarı-kırmızılı kulübe yıllık toplam 20 milyon Euro'ya yakın maliyetinin olduğu bilgisine ulaştı.

KAP bildirimlerinde garanti ücretler 5 milyon, 3.850 milyon ve 2.5 milyon Euro olarak açıklansa da Galatasaray'da futbolda paranın 3'te 1'i Falcao, Feghouli ve Babel'e gidiyor. Elmas ve ekibi, bu üç yıldızın durumunu acil olarak değerlendirme kararı aldı.

Falcao, Feghouli ve Babel'in 20 milyon Euro'yu (210 milyon TL) bulan yıllık maliyeti, 546 milyon TL harcama limitine sahip Galatasaray'ın iç ve dış transferde hareket alanını kısıtlıyor.

KAP'MAYA BAŞLAYACAK

Bu arada seçim öncesinde Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk'ü kadrosuna katan; Marcao, Ömer Bayram ve Emre Taşdemir'in sözleşmelerini uzatan Galatasaray'da yeni hafta hareketli geçecek.

Burak Elmas başkanlığındaki yönetim, transferleri açıklamaya başlayacak. Takımda kalan Arda Turan ve tekrar anlaşma sağlanan Emre Akbaba için KAP bildirimleri yapılacak.

Keçiörengücü ile 1.5 milyon Euro bonservis+1 oyuncuda el sıkışan sarı-kırmızılı kulüp, Barış Alper Yılmaz transferini de resmiyete dökecek.