Son dakika: Galatasaray'da 171 milyonluk operasyon! 8 isim gidiyor...

Spor Arena/Ali Naci KÜÇÜK Türkiye Bankalar Birliği ile yaptığı anlaşma gereği futbol takımı bütçesini en az yüzde 30 azaltması gereken Galatasaray, 8 futbolcuyla yollarını ayırıp önemli bir mali yükten kurtulmayı planlıyor. Bütçeyi 45 milyon Euro’ya çekmek isteyen sarı kırmızılılar, ilk olarak yıllık 5 milyon Euro ile takımın en çok kazanan ismi olan Radamel Falcao ve 3 milyon 850 bin Euro ile ikinci sıradaki Sofiane Feghouli’yi göndermeye çalışacak. Oyuncuların menajerleriyle yapılacak görüşmelerde anlaşma sağlanacak olursa, toplam 8 milyon yapılmış olacak. Yönetim, 1’er yıllık sözleşmeleri bulunan iki futbolcuya da bonservislerini verip herhangi bir tazminat ya da ödeme yükü olmadan vedalaşmayı hedefliyor.

KİRALIKLARA DA VEDA EDİLECEK

Galatasaray Yönetimi ayrıca sözleşmeleri biten futbolcuların 5’iyle yola devam etmeme kararı aldı. Bu sezon kiralık olarak forma giyen Marcelo Saracchi, Henry Onyekuru ve Etebo Karo’nun yanı sıra Martin Linnes ve Şener Özbayraklı ile yeni mukavele yapılmayacak.

Bütçeyi düşürme planı doğrultu sunda gözlerin çevrildiği bir diğer futbolcu Mbaye Diagne. Yönetim, sezonun ikinci yarısında kiralık oynadığı West Bromwich’te başarılı performans sergileyen Senegalli santrforu, 7-8 milyon Euro gibi bir rakama satıp, hem bonservisinden gelir elde etmeyi hem de yıllık 2.4 milyon Euro’luk ücretinden kurtulmayı planlıyor. Tüm bu hesaplar tuttuğu takdirde Galatasaray, 15.9 milyon Euro artı 7 milyon TL (171 milyon TL) tasarruf yapacak.