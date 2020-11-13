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GeriFutbol Son dakika | Galatasaray'da Omar Elabdellaoui'nin koronavirüs testi pozitif çıktı!
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Futbol
Haber Giriş: 13.11.2020 - 14:01 | Son Güncelleme:

Son dakika | Galatasaray'da Omar Elabdellaoui'nin koronavirüs testi pozitif çıktı!

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Son dakika | Galatasaray'da Omar Elabdellaoui'nin koronavirüs testi pozitif çıktı!
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Galatasaray Kulübü, bir futbolcusunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Norveç Futbol Federasyonu ise bu ismin Omar Elabdellaoui olduğunu duyurdu.

Galatasaray Spor Kulübü, bir futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını resmen açıkladı.

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: 

"Ülkesinde milli takımıyla kampta olan bir oyuncumuzun, orada yapılan Covid-19 PCR testi pozitif çıkmıştır. Milli takım sağlık heyeti ile kulübümüz sağlık heyeti, oyuncumuzun gerekli sağlık protokolünü uygulamaya başlamıştır."

NORVEÇ FUTBOL FEDERASYONU AÇIKLADI

Öte yandan Norveç Futbol Federasyonu, milli takım kampında bulunan Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

KARANTİNAYA ALINDI

Yapılan açıklamada, Omar Elabdellaoui'in dün gece baş ağrısı, halsizlik ve öksürük gibi semptomlar gösterdiği belirtildi. Takımdan ayrı şekilde karantinaya alınan 28 yaşındaki futbolcunun tedavisi izolasyon altında sürüyor.

BASIN TOPLANTISI DÜZENLENECEK

Ayrıca Norveç Futbol Federasyonu günün ilerleyen saatlerinde konuyla ilgili bir basın toplantısı düzenleneceğini açıkladı.

Son dakika | Galatasarayda Omar Elabdellaouinin koronavirüs testi pozitif çıktı

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