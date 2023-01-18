Son Dakika: Galatasaray'a yeni Drogba! David Datro Fofana için kiralık formülü...

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Galatasaray, Norveç'te Molde formasıyla müthiş bir performans ortaya koyan ve 65 maçta 24 gol, 10 asistle oynadıktan sonra bu sene başında 12 milyon Euro'ya Chelsea'ye transfer olan David Datro Fofana'nın peşine düştü.

Fanatik'in haberine göre; İngiliz devi, 6 yıllık sözleşme imzalattığı 20 yaşındaki futbolcuyu tecrübe kazanması amacıyla kiralık vermeyi planlıyor. Bu doğrultuda temas kurulan kulüplerden birinin de Galatasaray olduğu ortaya çıktı. Sarı-Kırmızılılar hem santrfor olarak hem de her iki kanatta görev yapabilen Fofana'yı, anlaşmanın 1.5 yıl olması halinde kiralamak istiyor.

Drogba'ya benzetiyorlar

Fildişi Sahilli olması ve Chelsea'ye imza atması sebebiyle Didier Drogba'ya benzetilen Fofana, bitirici vuruşlarının yanı sıra patlayıcı gücüyle dikkat çekiyor. Genç forvetin dripling yeteneği ve sürati, şu ana kadar Norveç'te büyük fark yaratmasını sağladı. Forvet arayan Galatasaray cephesi de düşük maliyeti ve özellikleriyle Fofana'nın Okan Buruk'un sisteminde büyük fayda sağlayabileceğini düşünüyor.

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