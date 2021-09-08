Son Dakika: Galatasaray'a transferi son anda iptal oldu! Bir imza daha beklenirken Nampalys Mendy...

Spor Arena Dış Haber - Galatasaray'ın transferin son günü kadrosuna katmak için uğraş verdiği Nampalys Mendy'nin İstanbul'a gelişi son dakikada gerçekleşmemişti.

Salı akşamı Senegalli futbolcu için Leicester City ile temasa geçen ve kiralık transfer için anlaşmaya varan sarı-kırmızılılar, Mendy'yi yetiştirebilmek için çalışmalarına hız vermişti.

Milli maçlar için verilen ara nedeniyle Senegal'de bulunan Mendy'nin Galatasaray'a transferi hakkında konuşan menajer Yacine Ayad, "İki kulüp (Leicester - Galatasaray) transfer konusunda kiralık anlaşmaya vardı. Oyuncunun önümüzdeki bir kaç saat içinde Dakar'a varması gerekiyor. Bu nedenle, Türkiye transfer penceresi kapanmadan önce bu işi bitirmek istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

MENDY OLMAYINCA ASSUNÇAO

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Galatasaray, Mendy transferinden vazgeçmiş ve Portekiz ekibi Famalicao'dan 21 yaşındaki Gustavo Assunçao ile kiralık olarak anlaşmaya varmıştı.

MENAJERİ İPTAL OLMA NEDENİNİ AÇIKLADI

Nampalys Mendy menajeri Yacine Ayad, Senegalli oyuncunun sarı-kırmızılı takıma transferinin neden gerçekleşmediğini anlattı. Ayad, transferin bitmesi için kalan sürenin transferin resmileşmesine yetmediğini belirtti.

Foot Mercato'ya konuşan Ayad, "Galatasaray ve Leicester City, Mendy'yi Çarşamba günü İstanbul'a getirmek için her şeyi yaptı ancak zaman çok dardı ve sağlık kontrollerini zamanında yapacak vaktimiz maalesef yoktu" ifadelerini kullandı.

LEICESTER'DA KADRO DIŞI KALDI

2016 yılında Leicester City'ye Nice'ten transfer olan ve bonservisine 15.5 milyon euro ödenen Mendy, Premier Lig ekibinde beklenen patlamayı yapamamıştı.

Sezon başında Leicester'ın U23 Takımı'na gönderilen Mendy, bu sezon A takımla hiçbir resmi maçta forma giyememişti.

GALATASARAY ASSUNÇAO'YU BİTİRDİ

Galatasaray, Mendy transferinin iptal olmasının ardından 21 yaşındaki Gustavo Assunçao ile anlaşmış ve genç futbolcuyu İstanbul'a getirmişti.

Galatasaray, Assunçao için kiralama bedeli olarak kulübüne 100 bin euro ödeyecek. Satın alma opsiyonu ise 3.5 milyon euro olarak belirlendi. Bu opsiyonun 30 Haziran 2022'ye kadar sürdüğü öğrenildi. Ayrıca sarı-kırmızılıların opsiyonu kullanması halinde bonservis ücretini 15 Temmuz 2023'e kadar vadeli şekilde ödeyecek.

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