Son Dakika: Galatasaray'a transferde 50 milyon Euro'luk piyango! İlk teklif bekleniyordu, ikincisi büyük sürpriz oldu...

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Bu sezon özellikle Suudi Arabistan takımlarından Al Ahli, Al Ittihad, Al Nassr ve Al Hilal, Avrupa’da forma giyen yıldız oyuncuları kadrosuna katmak için adeta dev bir yarışın içine girdi. Galatasaray'da da takımdan ayrılacak isimler bulunurken birçok futbolcuya teklif geldi. Fakat Araplar gözünü iki yıldıza dikti.

Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın açıkladığı “2030 Vizyonu” çerçevesinde dünyanın yeni finans merkezi ve Ortadoğu’nun cazibe merkezi olmak için girişimlerine başlayan Suudi Arabistan, dünyanın en büyük 10 futbol liginden biri olmak için kesenin ağzını açtı.

Ülkenin 700 milyar dolar büyüklüğündeki varlık fonu PIF ile devlet petrol şirketi Aramco çok sayıda futbol kulübünü satın aldı. PIF, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde mücadele eden Al-Ittihad, Al-Ahli, Al-Hilal ve Al-Nassr futbol kulüplerinin yüzde 75 hisselerini aldı. Bu yatırımların ardından dünyaca ünlü futbolcuların imzaları arka arkaya geldi.

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FUTBOLA 20 MİLYAR DOLAR BÜTÇE AYIRDILAR

İspanyol basınından El Mundo'nun haberine göre; Suudi Arabistan önümüzdeki iki yıl içinde dünyaca ünlü yıldız futbolcuları, liglerine getirmek için 20 milyar Euro harcamayı planlıyor. Devlet, bazı kulüplerin yıldız transferleri kadrosuna katmaları için fon ayırdı.

FUTBOL PİYASASINI KARIŞTIRDI

FIFA ve UEFA'nın uyarısına karşın geri adım atmayan Suudi Arabistan ligi Futbol takımları, birçok yıldız futbolcuya yüksek maaşlar ve bonservis ödeyerek imza attırıyor. Bir dönem Çin ligi takımlarının baskısı altında kalan Avrupalılar, kendi verdikleri maaşın 10 katı üzerine kadar çıkan Suudi Arabistan ligi takımlarına karşı direnç göstermekte çok zorlanıyor.

AÇIK 150 MİLYON EURO'YA YAKLAŞTI

18 takımlı Suudi Arabistan Birinci Ligi'nde, bu sezon 100'e yakın futbolcu transferi gerçekleşti. 130'a yakın yabancı futbolcunun bulunduğu ligden giden 90'a yakın oyuncu 15 milyon civarında gelir sağlarken, gelen 83 futbolcuya 150 milyon Euro'dan fazla para ödendi. Yaş ortalaması 28 olan ve 500 milyon Euro'dan fazla toplam değeri olan ligdeki takımlar şu ana kadar yaptıkları transferde 150 milyon Euro'ya yakın açık verdi.

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BENZEMA, KANTE VE ŞİMDİ GALATASARAYLI YILDIZLAR

Daha önce giden Cristiano Ronaldo'dan sonra bu yaz Benzema, Kante'yle birlikte onlarca yıldız futbolcuyu transfer eden Arap takımlarının durmaya niyeti yok. Bu doğrultuda 4 kulübün rotası bu kez Türkiye’ye düşerken, hedefte ise Cim Bom’un yıldızları var...

ZANIOLO İÇİN 35 MİLYON EURO ÖDEMEYE HAZIRLAR

Fanatik'in haberine göre; Nicolo Zaniolo için 35 milyon Euro’luk serbest kalma maddesini ödemeye hazır olan 4 takım var. Ancak İtalyan futbolcu, hem genç yaşı hem de gelecek kariyerini düşünmesi nedeniyle Sarı-Kırmızılı ekipten ayrılmaya sıcak bakmıyor. Yani 24 yaşındaki oyuncunun, şu anda takımdan ayrılması pek olası gözükmüyor.

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MORUTAN’A 15 MİLYON EUROLUK TEKLİF İDDİASI

Öte yandan geçen sezon kiralık olarak Pisa’da görev yapan Olimpiu MORUTAN’ın da talibi bir hayli fazla. Tutto Mercato'nun haberine göre; Rumen orta saha oyuncusu için 15 milyon Euro’luk bir teklif geldiği öne sürüldü. Yönetimin ise bu teklife sıcak baktığı ve oyuncunun da gitmek istemesi halinde transferin gerçekleşme ihtimalinin hayli yüksek olduğu kaydedildi.