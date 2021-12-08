Son dakika: Galatasaray'a transfer müjdesini Gedson Fernandes'in babası verdi! 'Günaydın, yakında...'

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Yoğun kar etkili oldu Lapa lapa yağdı, kalınlığı 30 santimi bulduYoğun kar etkili oldu! Lapa lapa yağdı, kalınlığı 30 santimi buldu#Meteoroloji
G.Saray için transfer ateşini yakan paylaşım Geri döneceğizG.Saray için transfer ateşini yakan paylaşım! 'Geri döneceğiz'#Gedson Fernandes
Sivilce sıkmak felce neden olur mu Özellikle tehlike üçgenine çok dikkat...Sivilce sıkmak felce neden olur mu? 'Özellikle tehlike üçgenine çok dikkat...'#Dermatoloji
Erdoğan müftülere seslendi: Kampanyaların moralinizi bozmamasını istiyorumErdoğan müftülere seslendi: Kampanyaların moralinizi bozmamasını istiyorum#Cumhurbaşkanı Erdoğan
ASELSAN satılacak iddialarına net yanıt Bu açıklamayı yapmak bile tuhaf geliyor'ASELSAN satılacak' iddialarına net yanıt! "Bu açıklamayı yapmak bile tuhaf geliyor"#İsmail Demir
Erdoğandan Kılıçdaroğlunun Meclisteki el hareketine tepki: Tam bir ibret vesikasıErdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun Meclis'teki el hareketine tepki: Tam bir ibret vesikası#Cumhurbaşkanı Erdoğan
3600 ek göstergede son durum... İşte emekli ikramiyesine yansıyacak rakam3600 ek göstergede son durum... İşte emekli ikramiyesine yansıyacak rakam!#Memur-Sen
Ve tecrit mimarı konuştu... B planı gündemdeVe 'tecrit mimarı' konuştu... B planı gündemde!#Koronavirüs
Belgeler sızdı Appleın en büyük sırrı deşifre olduBelgeler sızdı Apple'ın en büyük sırrı deşifre oldu!#Apple
Dikkat uyuz var... Ortak kullanılan şallardan, kabindeki kıyafetlerden bile bulaşıyorDikkat uyuz var... Ortak kullanılan şallardan, kabindeki kıyafetlerden bile bulaşıyor!#Sağlık
Mecliste gerginlik AK Parti ve CHPli vekiller birbirlerine girdiMeclis'te gerginlik! AK Parti ve CHP'li vekiller birbirlerine girdi#TBMM
Tahtını yaptı ama bahtını yapamadı: Prenses Charlenein babası ilk kez konuştuTahtını yaptı ama bahtını yapamadı: Prenses Charlene'in babası ilk kez konuştu#Prenses Charlene
Kadir Doğuludan o iddialara cevap: Evet, ihanet ettimKadir Doğulu'dan o iddialara cevap: Evet, ihanet ettim!#Kadir Doğulu
ABDnin kabus senaryosu gerçek oluyor Çıldırtan hamleABD'nin kabus senaryosu gerçek oluyor! Çıldırtan hamle#ABD
Dünyayı ayağa kaldıran aşı iddiası... Ve Omicrondan ilk sonuçlar geldiDünyayı ayağa kaldıran aşı iddiası... Ve Omicron'dan ilk sonuçlar geldi#Kovid Aşısı
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son dakika: Galatasaray'a transfer müjdesini Gedson Fernandes'in babası verdi! 'Günaydın, yakında...'

#Gedson Fernandes#Galatasaray#Edeson Fernandes
Son dakika: Galatasaraya transfer müjdesini Gedson Fernandesin babası verdi Günaydın, yakında...

Galatasaray'ın transfer gündeminin 1 numarasında yer alan Gedson Fernandes'te çarpıcı bir gelişme yaşandı. Portekizli orta sahanın babası Edeson Fernandes, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla transfer ateşini yaktı.

Haberin Devamı

Galatasaray'ın devre arasın transfer döneminde kadrosuna katmaya hazırlandığı Benfica'lı Gedson Fernandes'in babasından sürpriz paylaşım geldi.

Geçtiğimiz sezon devre arasında Galatasaray'a gelen ve performansıyla sarı-kırmızılıların gönlünü kazanan Portekizli oyuncu, sezon başında Galatasaray'dan sonra Beşiktaş'ın da gündemine gelmiş ve iki taraf transferde karşı karşıya gelmişti.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Gedson başarılı bir oyuncu. Bir dönem almaya niyetlenmiştik ama o konuda isteğimiz ortadan kalkmış durumda. Takımımızda o bölgede oyuncularımız var. Gedson Fernandes'i artık istemiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Gözden Kaçmasın

Son Dakika: Galatasarayda Fatih Terim takımını yalnız bırakmadı İtalyaya ayak bastı...Son Dakika: Galatasaray'da Fatih Terim takımını yalnız bırakmadı! İtalya'ya ayak bastı...Haberi görüntüle

Devre arasında sarı-kırmızılıların kadrosunda görmek istediği Portekizli orta saha, Benfica'da kadro dışı kalmış ve uzun süredir takımda dakika alamamıştı. Sezon başında Benfica'nın 15 milyon talep etmesi nedeniyle transfer olamayan Gedson Fernandes, 2023 sezonu sonunda bitecek sözleşmesini uzatmaya yanaşmamış ve kadro dışı bırakılmıştı.

BABASINDAN FLAŞ PAYLAŞIM

Haberin Devamı

Yaşanan bu gelişmelerin ardından 23 yaşındaki futbolcunun transferine dair en somut açıklama, babası Edeson Fernandes'ten geldi.

Edeson Fernandes Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Galatasaray taraftarını heyecanlandırırken "Günaydın, yakında geri döneceğiz" ifadelerini kullanarak transfer ateşini yaktı.

Edeson'un yaptığı paylaşımda eşinin üzerinde Galatasaray forması olduğu görüldü. Ayrıca Gedson Fernandes de bu paylaşımı beğendi.

Son dakika: Galatasaraya transfer müjdesini Gedson Fernandesin babası verdi Günaydın, yakında...

8 MİLYON TEKLİF! OLMAZSA...

Ocak ayında Gedson için masaya 8 milyon Euro ile oturacak olan sarı-kırmızılılar, Benfica ile bonservis bedelinde uzlaşamazsa kiralama formülü devreye sokulacak.

Sarı-kırmızılılar bu kez sözleşmeye zorunlu satın alma opsiyonu koyarak Gedson'u tekrar kiralamaya çalışacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gedson Fernandes#Galatasaray#Edeson Fernandes

BAKMADAN GEÇME!

Ek zam gelebilir... Emeklilerin yeni yıl zammı ne olacak

Ek zam gelebilir... Emeklilerin yeni yıl zammı ne olacak?

#Emekli Zammı
Hayvanseverler dikkat Üç hafta kaldı...

Hayvanseverler dikkat! Üç hafta kaldı...

#Evcil Hayvanlar
Ünlü oyuncu yıllar önceki fotoğrafıyla nostalji yaptı... Onu tanıdınız mı

Ünlü oyuncu yıllar önceki fotoğrafıyla nostalji yaptı... Onu tanıdınız mı?

#Ünlülerin Okul Fotoğrafları