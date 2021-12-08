Son dakika: Galatasaray'a transfer müjdesini Gedson Fernandes'in babası verdi! 'Günaydın, yakında...'

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Galatasaray'ın devre arasın transfer döneminde kadrosuna katmaya hazırlandığı Benfica'lı Gedson Fernandes'in babasından sürpriz paylaşım geldi.

Geçtiğimiz sezon devre arasında Galatasaray'a gelen ve performansıyla sarı-kırmızılıların gönlünü kazanan Portekizli oyuncu, sezon başında Galatasaray'dan sonra Beşiktaş'ın da gündemine gelmiş ve iki taraf transferde karşı karşıya gelmişti.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Gedson başarılı bir oyuncu. Bir dönem almaya niyetlenmiştik ama o konuda isteğimiz ortadan kalkmış durumda. Takımımızda o bölgede oyuncularımız var. Gedson Fernandes'i artık istemiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Devre arasında sarı-kırmızılıların kadrosunda görmek istediği Portekizli orta saha, Benfica'da kadro dışı kalmış ve uzun süredir takımda dakika alamamıştı. Sezon başında Benfica'nın 15 milyon talep etmesi nedeniyle transfer olamayan Gedson Fernandes, 2023 sezonu sonunda bitecek sözleşmesini uzatmaya yanaşmamış ve kadro dışı bırakılmıştı.

BABASINDAN FLAŞ PAYLAŞIM

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Yaşanan bu gelişmelerin ardından 23 yaşındaki futbolcunun transferine dair en somut açıklama, babası Edeson Fernandes'ten geldi.

Edeson Fernandes Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Galatasaray taraftarını heyecanlandırırken "Günaydın, yakında geri döneceğiz" ifadelerini kullanarak transfer ateşini yaktı.

Edeson'un yaptığı paylaşımda eşinin üzerinde Galatasaray forması olduğu görüldü. Ayrıca Gedson Fernandes de bu paylaşımı beğendi.

8 MİLYON TEKLİF! OLMAZSA...

Ocak ayında Gedson için masaya 8 milyon Euro ile oturacak olan sarı-kırmızılılar, Benfica ile bonservis bedelinde uzlaşamazsa kiralama formülü devreye sokulacak.

Sarı-kırmızılılar bu kez sözleşmeye zorunlu satın alma opsiyonu koyarak Gedson'u tekrar kiralamaya çalışacak.