MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika: Galatasaray'a sürpriz transfer önerisi! "Gedson'un yerine onu verelim"
GeriFutbol Son Dakika: Galatasaray'a sürpriz transfer önerisi! "Gedson'un yerine onu verelim"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 30.07.2021 - 08:31 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Galatasaray'a sürpriz transfer önerisi! "Gedson'un yerine onu verelim"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Son dakika haberi... Gedson Fernandes'i takımda tutma kararı alan Benfica'dan Galatasaray'a sürpriz öneri... Portekiz ekibinin Gedson’la ilgili kararı sarı kırmızılıları şoke etse de aynı görüşmede ön libero, merkez orta saha ve 10 numara pozisyonunda da görev alabilen Gabriel’in kiralık olarak verilebileceği iletildi. Son kararı Terim ve ekibi verecek.

Spor Servisi/Ali Naci KÜÇÜK Gedson Fernandes’i bir kez daha kiralamak isteyen Galatasaray’a, Benfica’dan sürpriz bir teklif geldi. Fernandes’i takımında görmek isteyen Fatih Terim’in en kilit transferlerden biri olarak gördüğü Portekizli için G.Saray’a hafta sonu iyi haber gelmemişti.

Hürriyet’in de duyurduğu ve Benfica’nın Gedson’u kadroda tutma kararını ilettiği görüşmede Galatasaray’a başka bir orta saha oyuncusu, Brezilyalı Gabriel’i önerdiği ortaya çıktı.

Son Dakika: Galatasaray 7. transferini KAPa bildirdi 5 yıllık anlaşma...
Son Dakika: Galatasaray 7. transferini KAP'a bildirdi! 5 yıllık anlaşma...

YİNE DE GEDSON İÇİN UMUTLAR SÜRÜYOR

Terim’in Rui Costa’ya yakınlığından ötürü Benfica ile üst düzey bir ilişkiye sahip olan G.Saray’a, Gedson yerine 27 yaşındaki orta saha Gabriel’in kiralık olarak verilebileceği iletildi. Gedson defterini kapatmayıp gelişmeleri yakından takip etme kararı alınsa da Gabriel için Terim, ekibi ile görüşüp şartlara göre karar verecek.

Ön libero, merkez orta saha ve 10 numara pozisyonunda da görev alabilen Gabriel, Benfica forması ile 32 karşılaşmada forma giyip toplamda 1 gol, 4 asist kaydetti.

Son Dakika: Galatasaraya sürpriz transfer önerisi Gedsonun yerine onu verelim

Hemen Misli.com'a gel, 7 farklı oyun seçeneğiyle sanal bahis oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi