Son dakika: Galatasaray'a sürpriz Onyekuru önerisi! Halil Akbunar transferinde Fenerbahçe'ye çalım | Galatasaray transfer haberleri

Haberin Devamı

Transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir aday geldi. Menajer William D'Avila, oyuncusu Henry Onyekuru'yu uygun şartlarda yeniden Sarı-Kırmızılı kulübe getirebileceğini yönetime iletti.

Fatih Terim döneminde ilişkilerin tamamen koptuğu, ancak son günlerde Burak Elmas ve ekibinin aradaki buzları erittiği D'Avila, Nijeryalı yıldızın Olympiakos'ta çok mutsuz olduğunu ve Galatasaray'a dönmeyi çok istediğini ifade etti. 11 Haziran'daki kongrede aday olmaya ve görevine devam etmeye hazırlanan Burak Elmas; danışmanı Campos ve sportif direktör Sensibile ile birlikte D'Avila'nın bu önerisini değerlendirmeye aldı.

90 dakikası bile yok

Daha önce 3 kez Galatasaray'a kiralık olarak gelen Henry Onyekuru, sezon başında 4.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Monaco'dan Olympiakos'a transfer olmuştu. Ancak Yunanistan macerası, hiç de genç oyuncunun umduğu gibi olmadı. 24 yaşındaki futbolcu, ligde tek bir maçta bile 90 dakika forma giyemedi, 14 lig mücadelesinde 603 dakika sahada kaldı ve gol ya da asist üretemedi.

Haberin Devamı

Süper Lig kulüpleri ilgileniyor

Yunan kulübünün de Onyekuru'yu gözden çıkardığı ve zararına da olsa yolları ayırmak istediği belirtildi. Galatasaray cephesi, bonservis maliyetinin 2-2.5 milyon Euro civarında olması halinde bu transfere sıcak bakıyor. Ancak Nijeryalı yıldızla Türkiye'den başka kulüplerin de ilgilendiği gelen haberler arasında.

HALİL AKBUNAR İÇİN DEVREYE GİRDİ

Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Halil Akbunar için devreye girdiği belirtildi. Küme düşen Göztepe'nin en önemli oyuncusu olan ve ismi büyük kulüplerle sık sık geçen milli futbolcunun İzmir ekibinden ayrılmasına kesin gözle bakılıyor.

Fenerbahçe yönetimi, 28 yaşındaki kanat oyuncusunun transferinde önemli aşama kaydettiği belirtiliyordu. Transferin önümüzdeki günlerde netleşeceği ifade ediliyordu.

11 Haziran'da yapılacak seçime rağmen kadro çalışmalarını sürdüren Pasquale Sensibile'nin yurt içi ve yurt dışı görüşmeleri sürdürdüğü belirtildi. Bu çalışmalar doğrultusunda Sarı-kırmızılı yönetimin Halil Akbunar'ı gündemine aldığı iddia edildi.

Haberin Devamı

Bu sezon Süper Lig'de 31 maça çıkan Halil, 4 gol atıp 6 asist yaptı. Milli futbolcu geçen sezon 40 maça çıkmış, 9 gol atıp 12 asist yapmıştı.