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GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray'a Saracchi, Etebo ve Taylan'dan müjdeli haber!
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Haber Giriş: 15.10.2020 - 12:51 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'a Saracchi, Etebo ve Taylan'dan müjdeli haber!

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Son Dakika | Galatasaray'a Saracchi, Etebo ve Taylan'dan müjdeli haber!
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Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Saracchi, Etebo ve Taylan Antalyalı'dan iyi haberler geldi. Saracchi ve Etebo'nun Alanyaspor maçında oynamasına kesin gözle bakılırken bu sezon orta sahadaki performansıyla beğeni toplayan Taylan Antalyalı'nın ise sprint testinden geçmesi halinde forma giyebileceği belirtildi.

Galatasaray'a sakat oyuncularından müjdeli haber geldi. Takımla idmanlara başlayan Saracchi ve Etebo'nun bu hafta sonuna yetişmesi kesinlik kazandı. Düz koşulara çıkan Taylan Antalya'nın durumu ise yarın belli olacak. Sprint testinden geçirilecek Taylan, herhangi bir olumsuzluk yaşamaması halinde pazartesi oynanacak Alanyaspor maçının kadrosuna dahil edilecek. Fatih Terim'in hazır olması durumunda yıldız futbolcuyu karşılaşmanın ilk 11'ine dahil etmeyi ve en az 45 dakika oynatmayı planladığı öğrenildi.

Son Dakika | Galatasaraya Saracchi, Etebo ve Taylandan müjdeli haber

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