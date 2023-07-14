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Son Dakika: Galatasaray'a piyango gibi Mertens teklifi! Bedavaya gelmişti ama...

Güncelleme Tarihi:

#Mertens#Transfer#Galatasaray
Son Dakika: Galatasaraya piyango gibi Mertens teklifi Bedavaya gelmişti ama...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2023 12:40

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Mertens için piyango gibi teklif geldi.

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Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da gelecek sezon sözleşmesinin son yılına girecek olan Dries Mertens için sürpriz bir teklif geldi.

Nicolo Schira'nın haberine göre; Suudi Arabistan'dan bir kulüp, Dries Mertens'i istiyor. Arap kulübü, yıldız oyuncuya 2 yıllık sözleşme ve Galatasaray'a 10 milyon Euro teklif etti. Yıldız oyuncunun düşünmek için süre istediği belirtildi.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla toplam 33 resmi maça çıkan Dries Mertens, bu karşılaşmaların 29'unda ilk 11'de yer aldı. Toplam 2256 dakika süre alan tecrübeli yıldız, 7 gol ve 4 asistle skora etki etti.

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#Mertens#Transfer#Galatasaray

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