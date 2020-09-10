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Futbol
Haber Giriş: 10.09.2020 - 08:39 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'a Nainggolan'dan kötü haber! Başkan açıkladı...

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Geçen sezon Cagliari'de kiralık olarak forma giyen Radja Nainggolan için Inter'den 'Hayır' cevabı geldi.

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  • Galatasaray 2020-2021 sezonu transferleri
  • Galatasaray 2020-2021 sezonu transferleri
  • Galatasaray 2020-2021 sezonu transferleri
  • Galatasaray 2020-2021 sezonu transferleri
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Cagliari başkanı Tommaso Giulini, Inter'in Nainggolan'ı tutmak istediğini ve Galatasaray'ın da gündeminde olan Belçikalı oyuncunun Milano'da kalacağını açıkladı.

Tommaso yaptığı açıklamada, "Inter'le görüştük ve iyi gitmedi. Inter onu kadrosunda tutmak istiyor. Radja'yı transfer etmemiz imkansız. Kesinlikle Milano'da kalacak " dedi.

Başarılı orta saha oyuncusu geçen sene Cagliari'yle 29 maçta 6 gol 7 asistlik performans sergilemişti. (Fanatik)

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