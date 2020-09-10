Son Dakika | Galatasaray'a Nainggolan'dan kötü haber! Başkan açıkladı...

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Cagliari başkanı Tommaso Giulini, Inter'in Nainggolan'ı tutmak istediğini ve Galatasaray'ın da gündeminde olan Belçikalı oyuncunun Milano'da kalacağını açıkladı.

Tommaso yaptığı açıklamada, "Inter'le görüştük ve iyi gitmedi. Inter onu kadrosunda tutmak istiyor. Radja'yı transfer etmemiz imkansız. Kesinlikle Milano'da kalacak " dedi.

Başarılı orta saha oyuncusu geçen sene Cagliari'yle 29 maçta 6 gol 7 asistlik performans sergilemişti. (Fanatik)