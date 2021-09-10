Son Dakika: Galatasaray'a Muslera müjdesi! Trabzon deplasmanında...

Uruguay'ın, Ekvador ile oynadığı maç için ülkesinde bulunan Muslera'nın Trabzon deplasmanında forma giymesi için tüm imkânlar seferber edildi.

Dün gece TSİ 01.30'da başkent Montevideo'da oynanan maç sonrasında toplamda 24 saati aşan bir yolculuk ile deneyimli oyuncu Türkiye'ye gelecek.

Sabah'ın haberine göre; G.Saray kafilesi, yarın Trabzon'a Muslera'sız gidecek. Uruguaylı file bekçisi ise İstanbul'a gelir gelmez Trabzon'a uçarak takıma katılacak.

Muslera'nın idman yapmasa bile karşılaşmada sahada olması bekleniyor.