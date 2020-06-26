Son Dakika | Galatasaray'a Muslera müjdesi! Döneceği tarih...
Galatasaray, Çaykur Rizespor maçında tibia ve fibula kemikleri kırılan Muslera'nın şokunu yaşıyor. Tüm transfer planları değişen sarı-kırmızılı ekip, en az 6 ay sahalardan uzak kalacağı ifade edilen Uruguaylı eldivenin yerini doldurmayı planlıyor. Ancak Muslera'nın beklenenden daha erken dönebileceği aktarılıyor.
Galatasaray'ın Rizespor ile oynadığı maçta sağ ayağına aldığı darbe sonucu tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edilen Fernando Muslera'nın iyileşme sürecinin 6 ay olması bekleniyor.
6 ay sonra oynayabilecek duruma geleceği açıklanan Uruguaylı eldivenin, bu süreci 4 aya çekmeyi ve kasım ayının başında kaleyi devralmayı planladığı öğrenildi.
Deneyimli kaleci, daha önce idmanlara başlamayı ve kasım ayında hazır hale gelmeyi hedefliyor.
Muslera'nın durumunu yakından takip edecek sarı-kırmızılı teknik heyet ve yönetim, Uruguaylı 1 numaranın durumuna göre kaleci transferine karar verecek.
Galatasaraylı kurmaylar, Luyindama'daki hatayı yapmayacak ve Muslera'nın kasım ayında dönme ihtimaline karşılık sezonun ilk yarısında sözleşmesini askıya almayacak. (Sabah)
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