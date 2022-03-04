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Son dakika: Galatasaray'a Mostafa Mohamed için 10 milyon euro teklif!

#Galatasaray#Mostafa Mohamed#Transfer
Son dakika: Galatasaraya Mostafa Mohamed için 10 milyon euro teklif

Bordeaux'nun Mohamed inadı sürüyor. Fransız kulübü, Mısırlı golcünün temsilcileriyle görüşmeye devam ediyor. 10 milyon Euro'luk teklif hazırlığı var.

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Galatasaray 'ın 4 milyon dolar bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed, Sarı-Kırmızılılar'a ciddi bir gelir kaynağı yaratacak gibi görünüyor. Özellikle Fransız kulüplerinin, Mısırlı yıldıza olan ilgisi devam ediyor. Bu sezon kadrosuna kattığı Niang'dan beklediği verimi alamayan Bordeaux, Galatasaray'dan Mohamed'i renklerine bağlamak istiyor.

Fanatik'in haberine göre sezon başında transferi son anda suya düşen Mısırlı forvet için tekrar kesenin ağzını açan Fransız kulübü, 10 milyon Euro'luk teklifle Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor. 24 yaşındaki santrforun temsilcisiyle görüşmelerin devam ettiği, Mohamed'in iki kulübün anlaşmasını beklediği ifade edildi.

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#Galatasaray#Mostafa Mohamed#Transfer

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