Son dakika: Galatasaray'a Mostafa Mohamed için 10 milyon euro teklif!

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Galatasaray 'ın 4 milyon dolar bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed, Sarı-Kırmızılılar'a ciddi bir gelir kaynağı yaratacak gibi görünüyor. Özellikle Fransız kulüplerinin, Mısırlı yıldıza olan ilgisi devam ediyor. Bu sezon kadrosuna kattığı Niang'dan beklediği verimi alamayan Bordeaux, Galatasaray'dan Mohamed'i renklerine bağlamak istiyor.

Fanatik'in haberine göre sezon başında transferi son anda suya düşen Mısırlı forvet için tekrar kesenin ağzını açan Fransız kulübü, 10 milyon Euro'luk teklifle Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor. 24 yaşındaki santrforun temsilcisiyle görüşmelerin devam ettiği, Mohamed'in iki kulübün anlaşmasını beklediği ifade edildi.