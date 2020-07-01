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GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray'a Mario Lemina'dan kötü haber
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Futbol
Haber Giriş: 01.07.2020 - 13:55,Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'a Mario Lemina'dan kötü haber

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Son Dakika | Galatasaray'a Mario Lemina'dan kötü haber
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Galatasaray Kulübü, Mario Lemina'nın sağ üst arka adale grubunda orta düzeyde zorlanma (ikinci derece strain) ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

Galatasaray, Mario Lemina'nın adalesinde zorlanma ve kanama tespit edildiğini açıkladı. Oyuncunun 2 ila 3 hafta aralığında sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.



Resmi açıklama şöyle;

"Oyuncumuz Mario Lemina’nın Başakşehir maçı sırasında sakatlanarak oyundan çıkması sonrası sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler Hastanesi’nde yapılan tetkikleri neticesinde sağ üst arka adale grubunda orta düzeyde zorlanma (ikinci derece strain) ve kanama tespit edilmiştir.

Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

 

Son Dakika | Galatasaraya Mario Leminadan kötü haber

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