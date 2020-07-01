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Son Dakika | Galatasaray'a Mario Lemina'dan kötü haber
Galatasaray Kulübü, Mario Lemina'nın sağ üst arka adale grubunda orta düzeyde zorlanma (ikinci derece strain) ve kanama tespit edildiğini açıkladı.
Galatasaray, Mario Lemina'nın adalesinde zorlanma ve kanama tespit edildiğini açıkladı. Oyuncunun 2 ila 3 hafta aralığında sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
Resmi açıklama şöyle;
"Oyuncumuz Mario Lemina’nın Başakşehir maçı sırasında sakatlanarak oyundan çıkması sonrası sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler Hastanesi’nde yapılan tetkikleri neticesinde sağ üst arka adale grubunda orta düzeyde zorlanma (ikinci derece strain) ve kanama tespit edilmiştir.
Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."
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