Son Dakika | Galatasaray'a Marcao müjdesi!

4 Haziran’dan bu yana yoğun bir tedavi programına tabii tutulan Brezilyalı stoper, dün antrenmanın bir bölümünde Galatasaray takımı ile birlikte çalıştı.

Marcao’nun pazar günü oynanacak Trabzon maçında kadroda olup olmayacağına ise Terim ve Sağlık kurulu birlikte karar verecek.

Dünkü idmanın bir bölümünde yer alan Marcao’nun ağrısı olmazsa Trabzon maçında kadroda olacak.

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