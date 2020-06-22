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Haber Giriş: 22.06.2020 - 10:16,Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'a Maicon müjdesi! 27 milyon TL...

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Son Dakika | Galatasaray'a Maicon müjdesi! 27 milyon TL...
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Acil para arayan Galatasaray’a eski stoperinden sevindirici haber geldi. Al Nassr, Maicon için 3.5 milyon euro teklif sundu.

Galatasaray son dönemde mali alanda iyi işler yapsa da koronavirüs döneminde gelirler bir anda kesilmişti. Maçların yeniden başlamasıyla yayıncı kuruluştan ilk para kasaya girerken, GS Store'lar ve tribün gelirleri durmuştu.

Sarı kırmızılılara güzel haber Suudi Arabistan'dan geldi. Al Nassr kulübü, bonservisi sarı-kırmızılı kulüpte olan Maicon Roque için 3.5 milyon euro'luk bir teklif sundu.

Suudi Arabistan basını, Al Nassr'ın bu rakamı Cimbom'a önerdiğini ancak Galatasaray'dan henüz bir cevap gelmediğini yazdılar.

Maicon'un Aslan ile 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Cimbom, Brezilyalı stoperin satışından geliri elde etmeyi hedefliyor.

 

Son Dakika | Galatasaraya Maicon müjdesi 27 milyon TL...

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