Son Dakika | Galatasaray'a Luyindama'dan kötü haber!

Galatasaray'a stoperi Christian Luyindama'dan kötü haber geldi. Milli arada Kongo'ya giden Luyindama'nın ne kadar sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Kongo basınında yer alan habere göre Milli Takım'da sakatlanan Luyindama 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak.

GEÇEN SENE DE GİDİŞİ PROBLEM OLMUŞTU

Luyindama, geçen sene de Kongo'da sakatlanmış ve sezonu kapatmıştı. Genç stoper, Kongo'da sakatlanmış ancak sakatlığının ciddiyeti İstanbul'a döndüğünde anlaşılmıştı. O dönem Fatih Terim ve yönetim, sakatlığı haber vermediği için Kongo'yu eleştirmişti.

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