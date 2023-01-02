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Son Dakika: Galatasaray'a kötü haber! Emre Taşdemir yeniden sakatlandı...

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#Galatasaray#Emre Taşdemir#Sakatlık
Son Dakika: Galatasaraya kötü haber Emre Taşdemir yeniden sakatlandı...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2023 11:34

Galatasaray'da Emre Taşdemir son antrenmanda sakatlandı. 27 yaşındaki sol bel, MKE Ankaragücü ve Fenerbahçe maçlarında forma giyemeyecek.

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Galatasaray, Süper Lig’in 17. haftasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, top kapma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi. Sarı-Kırmızılı takım bugün yapacağı idmanla MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürecek.

EMRE TAŞDEMİR SAKATLANDI

Galatasaray'da bu sezon Karagümrük, Beşiktaş ve Fatih Karagümrük maçlarında süre alan EMRE TAŞDEMİR yeniden sakatlandı. TRT Spor'un haberine göre; Emre Taşdemir'in Ankaragücü ve Fenerbahçe maçlarında forma giymesi beklenmiyor.

Galatasaray'da kadroda elde kalan tek sol bek alternatifi Patrick van Aanholt görünüyor. Okan Buruk bu sezon zaman zaman bu bölgede Leo Dubois'e de şans verdi. Sol ayaklı Berkan Kutlu da milli takım ve Galatasaray'da zaman zaman sol bekte şans buldu.

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#Galatasaray#Emre Taşdemir#Sakatlık

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