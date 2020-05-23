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GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray'a Henry Onyekuru şoku!
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Futbol
Haber Giriş: 23.05.2020 - 18:42,Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'a Henry Onyekuru şoku!

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Son Dakika | Galatasaray'a Henry Onyekuru şoku!
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Galatasaray'ın Monaco'dan kiraladığı ve sezon sonunda kadrosunda tutmak istediği Henry Onyekuru için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray'ın devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Henry Onyekuru'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

Yunan basınında yer alan habere göre; Monaco, Nijeryalı golcüyü sezon sonunda satmak istiyor ve Galatasaray'ın 5 milyon euroluk teklifini redetti.

Haberde; Olympiakos'un transferde avantajlı olduğu ve Monaco ile görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

Henry Onyekuru bu sezon oynadığı 9 maçta 1 gol attı ve 2 asist yaptı.

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