Son Dakika: Galatasaray'a Halil Dervişoğlu'ndan kötü haber! Bonservisi el yaktı...

20 yaşındaki forveti, kendini geliştirmesi için Galatasaray’a bedava kiralayan İngiliz kulübü, bonservis fiyatını soran sarı kırmızılıları şoke eden bir yanıt verdi. Fenerbahçe ve Trabzon’un da istediği Halil’in bu şartlarda Türkiye’de kalması imkansız.

Galatasaray’ın devre arasında İngiltere’nin Brentford takımından kiraladığı Halil Dervişoğlu’nun sarı kırmızılı kulüpte kalma ihtimali neredeyse sıfıra indi... Özellikle Radamel Falcao ve Mustafa Muhammed’in yokluğunda görev aldığı maçlarda başarılı olan ve bunun sonucunda A Milli Takım’ın EURO 2020 aday kadrosuna davet edilen 20 yaşındaki santrforun bonservisi tam anlamıyla el yakıyor! Galatasaray’ın yanı sıra Fener

bahçe ve Trabzonspor’un da talip olduğu Halil için Brentford Kulübü’nün 10 milyon Euro’nun altında bir teklifi değerlendirmeye dahi almayacağı belirtildi.

‘MAÇLARIMIZIN BİTMESİNİ BEKLEYECEKSİNİZ’

İngiltere Championship’i 3. sırada bitiren ve Premier Lig’e yükselme play-off’unda finale yükselen Brentford yönetimi, Halil’in bonservisi için nabız yoklayan kulüplere hem “Maçlarımızın bitmesini bekleyin” dedi hem de “10 milyon Euro’nun altında hiçbir teklifi kabul etmiyoruz” mesajını iletti.

Brentford yetkililerinin geçtiğimiz ocak ayında Halil’i kiralarken, “Sözleşmesine satın alma opsiyonu koyalım ve 10 milyon Euro gibi bir rakam yazalım” diyen Galatasaray yöneticilerine de aynı cevabı verdiği öğrenildi. Ocak 2020’de 3 milyon Euro’ya Sparta Rotterdam’dan transfer ettiği Halil ile 2024’e kadar sözleşmesi bulunan İngiliz kulübünün genç golcüden beklentisinin çok büyük olduğu, bu nedenle de 10 milyon Euro’dan aşağı bir rakama kesinlikle satmayacağı bildirildi.