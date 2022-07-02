Son Dakika: Galatasaray'a golcü Vikingler! Transferde rota...

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Şampiyonluk hedefi ile kadrosunu inşa eden G.Saray, iki Norveçli futbolcunun transferini olumlu sonuçlandırmak için hummalı bir çalışma içine girdi. Sarı kırmızılılar kanat oyuncusu Ola Solbakken ile golcü Erik Botheim’i kadrosuna katmak için kolları sıvadı. Galatasaray, Bodo Glimt’ten geçen sezonun devre arasında 7.5 milyon Euro’ya Krasnodar’a transfer olan ancak Rus ekibinde 1 maça dahi çıkmayan 22 yaşındaki golcü Botheim’i bonservissiz olarak kadroya katma fırsatını kaçırmak istemiyor.

Kranodar'da hiç oynamadı

Norveç'ten ocakta Rus ekibi Krasnodar’a giden Botheim, Rus kulübü ile yollarını ayırdı. Rusya’nın Ukrayna’ya müdahalesinin ardından hem savaş hem de alacaklarını tahsil edemediği gerekçesi ile Erik Botheim, Krasnodar ile kontratını feshetti. Şu an anda kulüpsüz olan golcü futbolcunun menajeri ile Galatasaray bir görüşme gerçekleştirdi. Cimbom, Erik Botheim’e yıllık 1.5 milyon Euro’dan 4 sezonluk kontrat teklif etti. Aynı zamanda futbolcuya Galatasaray’ı tercih etmesi için 2 milyon Euro da imza parası önerildi.

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Hukuki riskler araştırılıyor

Erik Botheim ve menajeri ile transferde önemli aşama kaydeden Galatasaray, Norveçli oyuncu ile son detaylar için temaslarını sürdürürken, kulübün hukukçuları önemli bir çalışma başlattı. Sebebi ise Botheim’in, Krasnodar ile yaptığı feshin ileride sorun çıkarıp çıkarmayacağı... Sarı kırmılı hukukçular bu konuyla ilgili detaylı olarak araştırılmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalar sonucunda bu fesihte eğer bir risk ve tehlike görülmezse sarı kırmızılılar 22 yaşındaki Norveçli golcü futbolcuyu bedelsiz olarak kadrosuna katacak.

Bodo'da birlikte şov yaptılar

G.Saray yönetimi Erik Botheim ile Bodo Glimt’te birlikte oynayan Ola Solbakken’i de kadrosuna katmak için hem kulübü hem de menajeri ile önümüzdeki hafta bir görüşme daha gerçekleştirecek. Galatasaray, Bodo’ya bu kez 800 bin Euro bonservis bedeli teklif edip bu transferi de olumlu sonuçlandırmak istiyor. Botheim, Bodo Glimt forması ile çıktığı 46 resmi karşılaşmada 22 kez ağları havalandırırken yaptığı 10 asistle birlikte 32 gole direkt katkı verdi. Solbakken ise Bodo Glimt’te görev aldığı 75 karşılaşmada 17 gol atarken 19 da gol pası verdi.

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