Son Dakika: Galatasaray'a Ghezzal misillemesi... Beşiktaş ve Gedson Fernandes! 7 milyon euro karşılığında transfer....

Beşiktaş, geçtiğimiz sezon kazanılan şampiyonlukta performanslarıyla büyük pay sahibi olan Rosier ve Ghezzal'ın bonservisini almak için girişimlerine sürdürürken, bu iki futbolcuyla Galatasaray'ın talip olması transfer piyasasını kızıştırmıştı.



Kartal, Cimbom'a gitmek istemeyen Rosier ve kulübüyle anlaştı. Ancak Ghezzal için maliyetler iyice yükseldi. Yaşananların ardından Beşiktaş'tan sarı-kırmızılılara Gedson Fernandes hamlesi geldi

Siyah-beyazlılar, Galatasaray teknik heyetinin yeniden kadrosunda görmek istediği Portekizli orta sahaya talip oldu. Sabah'ın haberine göre; Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibinin, 22 yaşındaki futbolcunun bonservisinin yüzde 50'sine karşılık kulübü Benfica'ya 2 milyon Euro'su peşin, 5 milyon Euro'su da taksitlerle ödenmesi koşuluyla 7 milyon Euro önerdi.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da bu transferi istediği ve görüşmelerin devam ettiği belirtildi. Gedson Fernandes, geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde geldiği Galatasaray'da 18 maça çıkarken, 1 gol ve 3 asistle skora iki kez katkı yapmıştı.

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"Benim transferdeki genel düşüncem; ivedilikle ihtiyaç olan görev yerlerine hamle yapmak. Beşiktaş, Salih Uçan'ı da aldıktan sonra Gedson Fernandes bir lüks olur. Üstelik ücreti de hiç de düşük değil. Beşiktaş'ın esas halletmesi gereken öncellikle Ghezzal ve Rosier. Ghezzal, 'Zor' deniyor ama bu konuda yapacak bir şey yok. Bence siyah-beyazlılar için en fazla bütçe ayrılması gereken mevki santrfor. Ayrıca rakiplerle transfer mücadelesine girmek bana göre bir şey kazandırmaz, kaybettirir. Geçen sezon devre arasında acil bir santrfora ihtiyacı varken üstelik orta sahada bol alternatif mevcutken Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın istediği İrfan Can'ı alması buna iyi bir örnektir."

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