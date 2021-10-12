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Son Dakika: Galatasaray'a Gedson Fernandes müjdesi! Başkan değişti ve...

#Galatasaray#Gedson Fernandes#Transfer
Son Dakika: Galatasaraya Gedson Fernandes müjdesi Başkan değişti ve...

Benfica'nın yeni başkanı, Fatih Terim'in eski öğrencisi Rui Costa oldu. Sportif direktörlük yaparken Gedson Fernandes transferine kolaylık sağlayan Rui Costa, genç oyuncu için yine sarı kırmızılı ekibe yardımcı olacak. Sezon başından beri bir türlü istediği süreyi alamayan Gedson Fernandes de Benfica'dan ayrılmak istediğini kulüp yönetimine bildirdi.

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Galatasaray 'ın devre arasında yeniden kadrosuna katmak istediği Gedson Fernandes konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Benfica'da başkanlığa, kulübün sportif direktörü Rui Costa seçildi.

Fanatik'in haberine göre; Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Fiorentina'dan öğrencisi, daha sonra rekor bedelle Milan'a transfer ettirdiği Rui Costa, son olarak Gedson Fernandes'in Cim Bom'a kiralanması konusunda büyük kolaylık sağlamıştı.

Rui Costa'nın başkanlık koltuğuna oturması, en çok da Sarı- Kırmızılılar'ın yüzünü güldürdü. Aslan'ın hocası Terim, 22 yaşındaki orta saha oyuncusunu bu kez bonservisiyle birlikte Galatasaray'a kazandırmak adına Rui Costa ile bizzat görüşecek.

Gedson Fernandes de Benfica'dan ayrılmak için gemileri yakmış durumda. Sezon başından beri istediği süreleri alamayan genç yıldız, yeni sözleşme imzalama teklifine de yanaşmıyor. Galatasaraylı oyuncularla ve taraftarla sosyal medyada iletişimini kesmeyen Portekizli futbolcu, Sarı- Kırmızılılar'ın yaptığı paylaşımların birçoğunu beğenerek destek veriyor. Galatasaray'a yakın kaynaklar, Ocak ayında Gedson Fernandes transferinin gerçekleşmesine çok yüksek ihtimal gözüyle bakıyor.

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#Galatasaray#Gedson Fernandes#Transfer