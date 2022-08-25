Son dakika: Galatasaray'a Fode Ballo-Toure'den kötü haber!

Güncelleme Tarihi:
Transfer döneminin sonuna doğru forvet ve sol bek transferi yapmayı planlayan Galatasaray, Milan'ın sol beki Fode Ballo-Toure'yi gündemine almıştı.
İtalyan devinden kiralanmak istenen 25 yaşın daki Senealli sol bekten Sarı-kırmızılı kulübe kötü haber geldi. Kariyerine Fransa ya da İtalya'da devem etmek isteyen Ballo-Toure, Galatasaray'ın teklifini reddetti.
Galatasaray'da sol bek takviyesi rafa kalkmış değil, Sarı-kırmızılı kulüp bu mevkiyi güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.