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Son dakika: Galatasaray'a Fode Ballo-Toure'den kötü haber!

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#Transfer#Galatasaray#Fode Ballo-Toure
Son dakika: Galatasaraya Fode Ballo-Toureden kötü haber
Ali Naci Küçük
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2022 17:36

Transfer döneminin sonuna doğru sol beke transfer yapmak isteyen Galatasaray'a Fode Ballo-Toure'den kötü haber geldi.

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Transfer döneminin sonuna doğru forvet ve sol bek transferi yapmayı planlayan Galatasaray, Milan'ın sol beki Fode Ballo-Toure'yi gündemine almıştı.

İtalyan devinden kiralanmak istenen 25 yaşın daki Senealli sol bekten Sarı-kırmızılı kulübe kötü haber geldi. Kariyerine Fransa ya da İtalya'da devem etmek isteyen Ballo-Toure, Galatasaray'ın teklifini reddetti.

Galatasaray'da sol bek takviyesi rafa kalkmış değil, Sarı-kırmızılı kulüp bu mevkiyi güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

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#Transfer#Galatasaray#Fode Ballo-Toure

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