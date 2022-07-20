Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Son Dakika: Galatasaray'a Florian Grillitsch transferinde Trabzonspor engeli!

#Transfer#Galatasaray#Grillitsch
Son Dakika: Galatasaraya Florian Grillitsch transferinde Trabzonspor engeli

Galatasaray'ın daha önce prensip anlaşmasına vardığı Florian Grillitsch'te pürüz çıktı.

Haberin Devamı

Galatasaray'ın Haris Seferovic ve Leo Dubois ile birlikte transferini açıklamaya hazırlandığı Florian Grillitsch'te sürpriz bir gelişme yaşandı.

ANLAŞMA SAĞLANMIŞTI AMA...

Sarı-kırmızılılar, ilk görüşmelerin ardından oyuncuyla 1.5 milyon euro maaş ve imza parası konusunda 1.5 milyon euroya anlaştı.

TRABZONSPOR DEVREYE GİRDİ

Ancak Trabzonspor'un devreye girmesinin ardından Grillitsch cephesinin imza parası için taleplerini 2.5 milyona çıkardığı öğrenildi.

Kariyerinde Hoffenheim ve Werder Bremen gibi takımlarda forma giyen Florian Grillitsch'in güncel piyasa değeri 16 milyon euro.

Sezonu Hoffenheim'da tamamlayan 26 yaşındaki oyuncu toplamda 18 maçta forma giyerken gol ve asist katkısı yapamadı.

Gözden Kaçmasın

Galatasaray, Leo Dubois transferini KAPa bildirdiGalatasaray, Leo Dubois transferini KAP'a bildirdi!Haberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Galatasaray#Grillitsch

BAKMADAN GEÇME!

230 milyar doları kim yönetiyor Elon Muskın yakın çevresinde servet savaşları...

230 milyar doları kim yönetiyor? Elon Musk'ın yakın çevresinde servet savaşları...

#Elon Musk
Avrupa sıcak hava dalgasıyla boğuşuyor.. Yüzlerce ölü var Türkiyeyi neler bekliyor

Avrupa sıcak hava dalgasıyla boğuşuyor.. Yüzlerce ölü var! Türkiye'yi neler bekliyor?

#Sıcak
Konutta çifte rekor

Konutta çifte rekor

#Konut

BAKMADAN GEÇME!

230 milyar doları kim yönetiyor Elon Muskın yakın çevresinde servet savaşları...

230 milyar doları kim yönetiyor? Elon Musk'ın yakın çevresinde servet savaşları...

#Elon Musk
Avrupa sıcak hava dalgasıyla boğuşuyor.. Yüzlerce ölü var Türkiyeyi neler bekliyor

Avrupa sıcak hava dalgasıyla boğuşuyor.. Yüzlerce ölü var! Türkiye'yi neler bekliyor?

#Sıcak
Konutta çifte rekor

Konutta çifte rekor

#Konut