Son Dakika: Galatasaray'a Florian Grillitsch transferinde Trabzonspor engeli!

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Galatasaray'ın Haris Seferovic ve Leo Dubois ile birlikte transferini açıklamaya hazırlandığı Florian Grillitsch'te sürpriz bir gelişme yaşandı.

ANLAŞMA SAĞLANMIŞTI AMA...

Sarı-kırmızılılar, ilk görüşmelerin ardından oyuncuyla 1.5 milyon euro maaş ve imza parası konusunda 1.5 milyon euroya anlaştı.

TRABZONSPOR DEVREYE GİRDİ

Ancak Trabzonspor'un devreye girmesinin ardından Grillitsch cephesinin imza parası için taleplerini 2.5 milyona çıkardığı öğrenildi.

Kariyerinde Hoffenheim ve Werder Bremen gibi takımlarda forma giyen Florian Grillitsch'in güncel piyasa değeri 16 milyon euro.

Sezonu Hoffenheim'da tamamlayan 26 yaşındaki oyuncu toplamda 18 maçta forma giyerken gol ve asist katkısı yapamadı.