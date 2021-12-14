Son Dakika: Galatasaray'a Fernando Muslera'dan kötü haber! 8-10 hafta sahalardan uzak kalacak...

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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray forması giyen Fernando Muslera, Demir Grup Sivasspor maçında yaşadığı sakatlık sebebiyle 8-10 hafta sahalardan uzak kalacak.

Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında takım arkadaşı Christian Luyindama ile çarpışarak sakatlanan 35 yaşındaki tecrübeli eldivenin sol diz iç yan bağlarında ileri derecede yırtık, ön çapraz bağında ise esneme tespit edildiği açıklandı.

Tedavisine başlanan Uruguaylı kalecinin 8-10 hafta forma giyemeyeceği ve böylece ligin ilk yarısını kapattığı öğrenildi.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Galatasaray, Fernando Muslera'nın sağlık durumuna ilişkin yaptığı resmi açıklamayla Uruguaylı eldivenin tedavisine başlandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Fernando Muslera’nın bugün sponsor hastanelerimizden Medical Park Bahçelievler Hastanesi’nde yapılan tetkiklerinin ardından sol diz iç yan bağlarında ileri derecede yırtık, ön çapraz bağında esneme tespit edilmiştir." denildi.

SELÇUK İNAN: DURUMU CİDDİ GÖZÜKÜYOR

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Galatasaray yardımcı antrenörü Selçuk İnan, "Fernando Muslera ile konuştuk, durumu biraz ciddi görünüyor ama tabi net bir şey söylemek şu an doğru değil. Kontrollerinden sonra inşallah ciddi bir şey çıkmaz. Fernando Muslera sakatlandığı için de çok üzgünüz." demişti.

LUYINDAMA AÇIKLAMASI

"Fernando Muslera ile yaşadığı çarpışma pozisyonunun ardından sol dizinde esneme oluşan ve günü anti-ödem tedavisiyle geçiren oyuncumuz Christian Luyindama’nın MR tetkikleri ise dizindeki ödemin geçmesinin ardından yarın gerçekleştirilecektir."