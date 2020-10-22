Son Dakika | Galatasaray'a Fernando Muslera müjdesi!

Galatasaray'da kaleci Fatih Öztürk'ün formsuz grafiği nedeniyle gözler Fernando Muslera'ya çevrilmişti.

Fatih Öztürk'ün kötü performansı sonrası mumla aranan Fernando Muslera'dan sevindirici haber geldi.

KASIM'DA DÖNÜYOR

Annesi vefat ettiği için bir ay önce ülkesi Uruguay'a giden Muslera'ya Kasım ayının ortasına kadar izin verilmişti.

Takvim'in haberine göre; Muslera'nın süratle iyileştiği ortaya çıktı. En geç 15 Kasım'da İstanbul'da olması beklenen Uruguaylı oyuncunun sezonun ikinci yarısından itibaren kaleyi koruyacağı öğrenildi. (Fanatik)

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