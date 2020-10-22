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GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray'a Fernando Muslera müjdesi!
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Haber Giriş: 22.10.2020 - 14:16 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'a Fernando Muslera müjdesi!

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Fatih Öztürk'ün kötü performansı sonrası mumla aranan Fernando Muslera'dan sevindirici haber geldi.

Galatasaray'da kaleci Fatih Öztürk'ün formsuz grafiği nedeniyle gözler Fernando Muslera'ya çevrilmişti.

Fatih Öztürk'ün kötü performansı sonrası mumla aranan Fernando Muslera'dan sevindirici haber geldi.

KASIM'DA DÖNÜYOR

Annesi vefat ettiği için bir ay önce ülkesi Uruguay'a giden Muslera'ya Kasım ayının ortasına kadar izin verilmişti.

Takvim'in haberine göre; Muslera'nın süratle iyileştiği ortaya çıktı. En geç 15 Kasım'da İstanbul'da olması beklenen Uruguaylı oyuncunun sezonun ikinci yarısından itibaren kaleyi koruyacağı öğrenildi. (Fanatik)

Son Dakika | Galatasaraya Fernando Muslera müjdesi

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