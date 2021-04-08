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GeriFutbol Son dakika: Galatasaray'a Emre Kılınç'tan iyi haber! Karagümrük maçında...
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Futbol
Haber Giriş: 08.04.2021 - 16:45 | Son Güncelleme:

Son dakika: Galatasaray'a Emre Kılınç'tan iyi haber! Karagümrük maçında...

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Son dakika: Galatasaray'a Emre Kılınç'tan iyi haber! Karagümrük maçında...

Süper Lig'in 34. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek olan Galatasaray'da koronavirüse yakalanan futbolcu Emre Kılınç'tan iyi haber geldi.

Spor Arena - Milli Takım'dan pozitif dönen Emre Kılınç'ın 10 günlük karantinası bugün sona erdi. İki kez negatif sonuç veren Emre Kılınç, Fatih Terim'in görev vermesi halinde Karagümrük maçında görev yapabilecek.

Milli Takım'dan pozitif dönen bir diğer futbolcu Taylan Antalyalı'nın karantina süresi ise maç günü dolacak.

Son dakika: Galatasaraya Emre Kılınçtan iyi haber Karagümrük maçında...

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