Son Dakika: Galatasaray'a Barcelona'dan kaleci antrenörü! Ricard Segarra iddiası...

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Fatih Terim ile yolların ayrılmasından sonra hoca sorununu Domènec Torrent ile çözüme kavuşturan Galatasaray'da İspanyol hocanın ekibi belli oluyor.

Ajansspor'un haberine göre; Fatih Terim'in yardımcıları ile de yollarını ayıran Galatasaray'da Torrent'in ekibine girecek kaleci antrenörü belli oldu.

Ricard Segarra ile anlaşma sağlandı

Sarı kırmızılılar, kaleci antrenörlüğü görevi için Ricard Segarra ile anlaşma sağladı.

18 yıl boyunca Barcelona'nın altyapısında çeşitli yaş gruplarını çalıştıran 52 yaşındaki antrenör bugün Florya'da olacak.

Fadıl Koşutan için karar verilmedi



Galatasaray'da 2013 yılından beri görev alan kaleci antrenörü Fadıl Koşutan hakkında henüz karar verilmedi. Koşutan dünkü antrenmanda yerini aldı.

47 yaşındaki Koşutan, sarı kırmızılı takımda Fatih Terim, Hamza Hamzaoğlu, Jan Olde Riekerink, Roberto Mancini, Igor Tudor, Mustafa Denizli, Cesare Prandelli ile çalıştı.

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