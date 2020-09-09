Son Dakika | Galatasaray'a Alex Telles müjdesi!

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Porto formasını giyen Alex Telles'in menajeri Manchester United'la transfer görüşmeleri yapmak için İngiltere'ye gitti.

Ada basını masada 40 milyon Euro'luk teklif olduğunu yazdı. Eğer Telles için bu rakam ödenirse Galatasaray 3.5 milyon Euro alacak. (Takvim)