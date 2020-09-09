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GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray'a Alex Telles müjdesi!
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Futbol
Haber Giriş: 09.09.2020 - 08:23 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'a Alex Telles müjdesi!

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Kariyerine Porto'da devam eden Alex Telles'in ismi Manchester United ile anılıyor. Yıldız oyuncuya 40 milyon avroluk teklif yapıldığı öne sürüldü.

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  • Galatasaray 2020-2021 sezonu transferleri
  • Galatasaray 2020-2021 sezonu transferleri
  • Galatasaray 2020-2021 sezonu transferleri
  • Galatasaray 2020-2021 sezonu transferleri
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Porto formasını giyen Alex Telles'in menajeri Manchester United'la transfer görüşmeleri yapmak için İngiltere'ye gitti.

Ada basını masada 40 milyon Euro'luk teklif olduğunu yazdı. Eğer Telles için bu rakam ödenirse Galatasaray 3.5 milyon Euro alacak. (Takvim)

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