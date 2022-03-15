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Son Dakika: Galatasaray yenilgisi sonrası Sergen Yalçın ve Şenol Güneş iddiaları! Teknik direktör değişecek mi?

#Beşiktaş#Sergen Yalçın Beşiktaş#Şenol Güneş Beşiktaş
Son Dakika: Galatasaray yenilgisi sonrası Sergen Yalçın ve Şenol Güneş iddiaları Teknik direktör değişecek mi

Beşiktaş'ta Galatasaray karşısında özellikle ilk yarıda oynanan kötü oyun ve oyuncu tercihleri, Önder Karaveli'nin bir kez daha tartışılmasına yol açtı. Siyah beyazlı taraftarların bir kısmı yeni sezonda farklı bir teknik adamla yola devam edilmesini istiyor. Ahmet Nur Çebi'nin gönlünde yatan adayın ise Şenol Güneş olduğu iddia ediliyor.

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Beşiktaş'ta teknik direktör Önder Karaveli, Galatasaray derbisindeki tercihleriyle tartışılırken siyah beyazlıların yeni sezona hangi teknik adamla gireceği merak konusu oldu.

Başkan Ahmet Nur Çebi, geçtiğimiz günlerde verdiği bir demeçte, "Sergen Yalçın bizim kıymetlimiz. Onun da yıpranmasına izin vermem, kulübe ileride tekrar geri dönecek. Sergen Hocamızın altını ben oymadım. Asla yapmadım. Kim şampiyon olmak istemez? Böyle bir şey olabilir mi? Sergen Yalçın, müzemizdeki son 3 kupayı getiren hocamız." ifadelerini kullandı.

Siyah beyazlı taraftarlar, sosyal medyada Sergen Yalçın'ın yeni sezonda takıma dönmesi yönünde yorumlar paylaşırken eski hakem Ahmet Çakar da "Ahmet Nur Çebi, seneye Sergen Yalçın'ı getirsin. Fatih Terim, Galatasaray'a kaç kez geldi? Ne olmuş dargınlık falan... Kimler, kimlerle barışıyor. Ne olacak yani!" açıklamasını yaptı.

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Buna karşın başkan Ahmet Nur Çebi'nin gönlünde yatan adayın Şenol Güneş olduğu iddia ediliyor.

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MURAT SANCAK: "ŞENOL GÜNEŞ BEŞİKTAŞ'A HAYIRLI OLSUN"

Geçtiğimiz ay Beşiktaş maçının ardından Adana Demirspor'da görev yapan antrenör Miguel Peiro ile görüştüğünü söyleyen Murat Sancak, "Beşiktaş'ın yeni sezondaki teknik direktörü Şenol Güneş oldu. Şenol hoca, Beşiktaş'a hayırlı olsun. Kesin ve net. Bizde çalışan antrenör Miguel Peiro’yu da geri aldılar. Miguel, Şenol Güneş'in kondisyoneri. Önce o gitti, sezon sonunda da Şenol Hoca gidecek" ifadelerini kullanmıştı. Ancak Şenol Güneş yaptığı açıklamayla bu iddiayı yalanladı.

ŞENOL GÜNEŞE NE DEMİŞTİ? 'HİÇBİR GÖRÜŞMEM YOK'

Güneş, "Futbol dünyasında son dönemde benimle ilgili temelsiz ve mesnetsiz spekülasyonların hızla arttığını üzülerek gözlemliyorum. İsmim birçok konuda farklı iddialarla gündeme getirilmeye çalışılıyor. Hepsine yanıt vermem durumunda, açıklamalarımdan cımbızla çekilecek cümlelerden yepyeni tartışmalar açmaya çalışacak, polemik ve kavgadan beslenen insanlar olduğunun da farkındayım. Bu yüzden net olarak açıklamak istiyorum ki; Benim Beşiktaş konusunda, başkan, yönetici ya da herhangi bir ilgiliyle hiç bir görüşmem olmadı. Kaldı ki Beşiktaş, Pro Lisans sahibi bir altyapı teknik direktörüne A Takım’da görev verdi. Önder Hoca, Beşiktaş’ta işini severek yapıyor. Şu anda da belli ki kulübün teknik direktöre ihtiyacı yok. Zaten Başkan Ahmet Nur Çebi de gereken açıklamaları yaptı. Yola mevcut yapıyla devam etme kararında olduklarını vurguladı. Beşiktaş, camiası, başkanı ve yönetimi gideceği yolu biliyordur. Hepsine bu yolda başarılar diliyorum'' ifadelerini kullandı.

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