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Futbol
Haber Giriş: 17.03.2021 - 17:06 | Son Güncelleme:

Son dakika: Galatasaray yeni stat işletme direktörünü açıkladı.

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Son dakika: Galatasaray yeni stat işletme direktörünü açıkladı.

Murat Ersoy ile yollarını ayıran Galatasaray'da stat işletme direktörlüğü görevine, vekaleten stat işletme bakım amiri olarak görev yapan Ali Çelikkıran'ın getirildiği açıklandı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Kulübümüzde halem stat işletme bakım amiri olarak çalışmakta olan Ali Çelikkıran, 17.03.2021 tarihi itibariyle vekaleten stat işletme direktörlüğü görevine atanmıştır.

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Son dakika: Galatasaray yeni stat işletme direktörünü açıkladı.

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