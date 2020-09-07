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GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray, yeni orta sahasını açıkladı! Oghenekaro Etebo İstanbul'a geliyor...
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Haber Giriş: 07.09.2020 - 13:09 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray, yeni orta sahasını açıkladı! Oghenekaro Etebo İstanbul'a geliyor...

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Son Dakika | Galatasaray, yeni orta sahasını açıkladı! Oghenekaro Etebo İstanbul'a geliyor...
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Orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Stoke City forması giyen Oghenekaro Etebo ile anlaştı. Galatasaray ise resmi uygulamasında transfer ateşini yaktı...

Galatasaray, aradığı orta sahayı İngiltere'de buldu! Sarı kırmızılı ekip Stoke City'nin orta sahası Oghenekaro Etebo ile anlaştı. 24 yaşındaki Nijeryalı futbolcu ile satın alma opsiyonlu kiralık sözleşme imzalanacak. Futbolcunun kısa süre içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Galatasaray'ın resmi uygulaması da yeni transferin yolda olduğuna dair bir paylaşımda bulundu.

GALATASARAY UYGULAMASINDAN PAYLAŞILDI!

Paylaşımda Galatasaray 'Uçak biletini aldın mı?' diye sorarken uçak biletinin fotoğrafının paylaşılması dikkat çekti.

PAYLAŞIMI BEĞENDİ

Nijeryalı gazeteci Kelechi Nkoro, 24 yaşındaki Nijeryalı orta saha Oghenekaro Etebo'nun Galatasaray'a transfer olacağını yazmıştı. Etebo ise sosyal medya hesabından bu paylaşımı beğenmişti.

Son Dakika | Galatasaray, yeni orta sahasını açıkladı Oghenekaro Etebo İstanbula geliyor...

Younes Belhanda'nın da menajerliğini yapan William D'Avila'nın menajeri olduğu Karo, geçen sezon İngiltere Championship'te mücadele eden Stoke City'de geçen sezon 26 maça çıkıp 1 gol atmıştı.

Etebo Karo, sezonun son 1,5 ayında ise sakatlığı sebebiyle forma giyemedi.

Son Dakika | Galatasaray, yeni orta sahasını açıkladı Oghenekaro Etebo İstanbula geliyor...

Son Dakika | Galatasaray, yeni orta sahasını açıkladı Oghenekaro Etebo İstanbula geliyor...

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