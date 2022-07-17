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Son Dakika: Galatasaray yeni golcüsünü buldu! Sözleşmesinde özel madde...

#Haris Seferovic#Transfer#Galatasaray
Son Dakika: Galatasaray yeni golcüsünü buldu Sözleşmesinde özel madde...

Mbaye Diagne'yi Fatih Karagümrük'e gönderen Galatasaray, forvet hattını flaş bir isimle güçlendirdi. Sarı Kırmızılılar, uzun süredir gündeminde yer alan Haris Seferovic transferi için Benfica ile anlaşmaya vardı. 30 yaşındaki golcü, kısa süre içerisinde İstanbul'a gelecek ve resmi imzalar atılacak.

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Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş ve Sergio Oliveira'yı kadrosuna katan Galatasaray, dördüncü transferini forvet hattına yaptı. Mbaye Diagne'nin Fatih Karagümrük'e imza atması sonrası çalışmalara hız veren Cim Bom, Benfica'dan Haris Seferovic'i kadrosuna kattı.

Fanatik'in haberine göre; Portekiz ekibi ile uzun süredir görüşen yönetim, İsviçreli forvetin 1 yıllık kiralık transferi konusunda anlaşmaya vardı. Yıldız golcünün 15 resmi maçta oynaması halinde satın alma opsiyonunun devreye gireceği kaydedildi.

Geçtiğimiz sezon 15 maça çıktı

Geçtiğimiz sezon sakatlıklar nedeniyle 15 maçta süre alabilen 30 yaşındaki forvet, 5 gol, 3 asistle skor katkısı verdi. Çok yönlü bir oyuncu olan yıldız futbolcu, forvetin yanı sıra, forvet arkası ve kanatlarda da forma giyebiliyor.

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Güncel piyasa değeri 8 milyon Euro

Sözleşmesinin bitmesinin ardından bedelsiz olarak Benfica'ya giden ve 5 sezondur Portekiz ekibinin formasını giyen 30 yaşındaki forvetin güncel piyasa değeri 8 milyon Euro. Benfica'da 187 maça çıkıp 74 gol, 24 asistle oynayan 1.86'lık forvet, Kırmızı Beyazlı ekipte 1 Portekiz Primeira Liga, 2 Portekiz Süper Kupa kazandı. 2018/2019 sezonunda attığı 23 golle krallık yarışında ilk sıraya oturan Seferovic, aynı zamanda sezonun en iyi oyuncusu olmayı başardı.

Benfica'da 187 maça çıkıp 74 gol, 24 asistle oynayan 1.86'lık forvet, Kırmızı Beyazlı ekipte 1 Portekiz Primeira Liga, 2 Portekiz Süper Kupa kazandı.

Önemli takımlarda oynadı

1.86 boyundaki solak forvet, Benfica'dan önce Frankfurt, Sociedad, Fiorentina, Novara, Lecce, Xamax, Grasshoppers, Zürich ve Luzern gibi takımların formalarını giydi. Aynı zamanda İsviçre Milli Takımı'nda da oynayan Bosna Hersek kökenli Seferovic, 86 milli maçta 25 kez fileleri havalandırdı. Portekiz kulübüyle 2 yıllık daha mukavelesi bulunan deneyimli santrforun artık hem düzenli oynayacağı hem de şampiyonluk yarışı veren bir takımda görev yapmak istediği gelen haberler arasında.

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#Haris Seferovic#Transfer#Galatasaray

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