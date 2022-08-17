Son Dakika: Sevilla, Nianzou transferini açıkladı! Galatasaray son teklifi kanbul etmeyince...

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Uzun süredir Victor Nelsson'u kadrosuna katmaya çalışan Sevilla, son olarak Galatasaray 'a 17 milyon Euro'luk teklif yaptı. Ancak Sarı-Kırmızılılar, bu teklifi de geri çevirip, Danimarkalı oyuncunun 25 milyon Euro'luk çıkış maddesini talep etti.

SEVILLA STOPER TRANSFERİNİ AÇIKLADI

Galatasaray'dan gelen olumsuz dönüşün hemen ardından rota değiştiren Sevilla, Bayern Münih'in 20 yaşındaki stoperi Nianzou'yu kadrosuna kattığını açıkladı. İspanyol kulübü bu transfer için Bayern'e 20 milyon Euro ödeyecek.

Nianzou transferi öncesinde mevcut kadrosunda Marcao ve Rekik dışında stoperi bulunmayan Sevilla'nın, Nelsson için önümüzdeki günlerde tekrar teklif yapabileceği belirtiliyordu.