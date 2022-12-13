Son dakika: Galatasaray, Victor Nelsson için kararını verdi! Ocak ayında...

Haberin Devamı

Dünya Kupası’nda mücadele eden Victor Nelsson’a Avrupa kulüplerinin ilgisi her geçen gün biraz daha artarken Galatasaray transfer konusunda kararını verdi. Şampiyonluk hedefini göz önünde bulunduran sarı kırmızılılarda Sevilla başta olmak üzere İtalyan ve İspanyol kulüplerinin radarında olan Danimakalı stoperin ayrılık ihtimalini riskli bulundu. Bu nedenle devre arası transfer döneminde gelecek tekliflere kulübün kapıları kapatıldı.

HAZİRANDA KOLAYLIK SAĞLANACAK

Danimarkalı oyuncunun transferinin stoperde önemli bir kan kaybı yaratacağı görüşünde olacağına karar veren Galatasaray, Nelsson ile de görüştü. Şampiyonluk hedefi ve Nelsson’un takım üzerindeki önemi de Danimarkalı oyuncuya aktarıldı. Nelsson’a sezon sonunda transferi için gereken hassasiyetin gösterileceği belirtildi. Kontratında 25 milyon Euro’luk serbest kalma bedeli bulunan Danimarkalı stopere vize sezon sonunda çıkacak.

Haberin Devamı

300 BİN EURO ZAM YAPILDI

Önceki gün kampta “Şu anda transfer tarafına enerjimi çok vermiyorum. Galatasaray ile şampiyonluk kazanmak istiyorum ve odaklandığım şey bu” diyen başarılı stoper yönetime de transfer konusunu bir kenara koyarak şampiyonluğa konsantre olacağını belirtti. Bu arada sezon başında Sevilla’nın 18 milyon Euro’luk teklifini kabul etmeyen Galatasaray, Nelsson’u mutlu etmek için bu yıl için ücretine 300 bin Euro zam yapmıştı.