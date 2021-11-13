Son dakika: Galatasaray ve Trabzonspor iddiaları sonrası Yusuf Yazıcı için transfer açıklaması

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Yusuf Yazıcı, Lille'de bu sezon forma bulmakta zorlanıyor. Milli futbolcunun şans bulamadığı her maçtan sonra transfer dedikoduları da artıyor. Milli Takım kadrosuna da alınmayan 24 yaşındaki futbolcunun Türkiye'ye döneceği öne sürülüyordu.

17,5 MİLYON EURO'YA GİTTİ, ŞAMPİYONLUĞA KATKI YAPTI

2019 yılında Trabzonspor'dan 17.5 milyon euro ve Edgar le'nin bonservisi karşılığında Lille'e transfer olan milli futbolcu, ilk sezonunda çapraz bağ sakatlığı yaşamış ve uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. Geçen sezona çok iyi başlayan ve özellikle UEFA Avrupa Ligi'nde attığı gollerle dikkat çeken Yusuf Yazıcı, toplam 42 maçta forma giymiş ve 14 gol atıp 5 de asist yaparak takımının şampiyonluğunda büyük pay sahibi olmuştu.

YENİ HOCAYLA İŞLER DEĞİŞTİ! YALNIZCA 394 DAKİKA SÜRE ALDI

Takımı şampiyonluğa taşıyan teknik direktör Christope Galtier'in ayrılmasının ardından göreve Jocelyn Gourvennec'in gelmesi, Yusuf Yazıcı için adeta kötü dönemin başlangıcı oldu. Milli futbolcu, bu sezon ligde sadece 4 maçta ilk 11'de yer alan ve forma giydiği toplam 13 maçta sadece 394 dakika sahada kalabildi.

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GALATASARAY İDDİASI

Yaklaşık 10 gün önce Galatasaray'ın Yusuf Yazıcı'yı transfer etmek istediği, teknik direktör Fatih Terim'in bu transferi özellikle istediği yönünde haberler çıkmıştı.

"FATİH TERİM'İN YERİ YUSUF İÇİN FARKLI AMA..."

Yusuf Yazıcı'nın menajeri Adem Cebeci, Galatasaray iddialarının ardından DHA'ya konuşmuş ve şunları söylemişti: Temsilciliğini yaptığımız sporcumuz Yusuf Yazıcı, Lille'in planlarında önemli bir yere sahip. Galatasaray Spor Kulübü ülkemizin güzide camialarından biri. Sayın Fatih Terim, Yusuf Yazıcı’ya A Milli Takım döneminde ilk kez forma veren, ona güvenen bir teknik direktör; dolayısıyla Yusuf’un kalbinde her zaman farklı bir yere sahip. Ama iki taraf arasında bir transfer görüşmesi gerçekleşmemiştir. Yusuf Yazıcı, Lille’in gelecek planlarında önemli bir yere sahip ve tüm çalışmalarını bu yönde sürdürüyor.

MENAJERİ VE AĞABEYİ TRABZONSPOR PAYLAŞIMINI BEĞENİNCE DEDİKODULAR ALEVLENDİ

Önceki gün ise Yusuf Yazıcı'nın ağabeyi Cihan Yazıcı ve menajeri Adem Cebeci, Trabzonsporlu bir taraftar sayfasının Yusuf Yazıcı'nın transfer edilmesi gerektiği yönündeki paylaşımını beğenmiş ve milli futbolcunun eski takımına dönmesi için balşatılan kampanya alevlenmişti.

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"Yüreğini Koy Ortaya" isimli taraftar grubunun paylaşımında, "İnsan, hayalleri uğruna yaşar ve mücadele verir. Sen hayallerinin ilkini taraftarı olduğun takımın yani Trabzonspor’unun formasını giyip o her zaman heyecanla tribünün de olduğun Avni Aker’in çimlerine ayak basarak gerçekleştirdin. Sonra bir başka hayalin olan Avrupa’da futbol oynayıp şehrin Trabzon’u ve ülkeni başarı ile temsil etme hayalini bir de üstüne şampiyonluk yaşayarak gerçekleştirdin. Ama biliyoruz ki hayallerinin en büyüğü hala gerçekleştirilmek üzere kalbin de duruyor. O da gönül verdiğin Bordo-Mavi forma ile şampiyonluk hayali. Takımın sen yokken bu hayalin bir bölümünü başarıyla gerçekleştirdi. Sence de bu hayali gerçekleştirmenin tam da zamanı değil mi? Çok sevdiğin örnek aldığın Fatih Tekke “Keşke UEFA şampiyonu olmasaydım da Trabzonspor ile şampiyon olsaydım” demeci verdi kısa bir süre önce. Aynı şekilde seninle Trabzonspor’unun şampiyonluğunu hiç bir şeye değişmeyeceğini biliyoruz. Yarım kalan hayalini tamamlamak için yuvana dön kaptan. Beraber yaşayalım sevinçlerin en özelini!" ifadeleri kullanımıştı.

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Yusuf'un ağabeyinin ve menajerinin yaptığı bu beğeniler, oyuncunun ailesi ve yakın çevresinin de geri dönüş istediği içerisinde olduğu şeklinde yorumlandı.

MENAJERİ DEDİKODULARA SON NOKTAYI KOYDU

Bu gelişmenin ardından Yusuf Yazıcı'nın menajeri Adem Cebeci, bir kez daha DHA'ya konuştu ve transfer dedikodularına son noktayı koydu.

Cebeci, sosyal medyada yaptığı beğeninin yanlış yorumlandığını söylerken, "Sosyal medyada yaptığım bir beğeni, Yusuf Yazıcı'nın Trabzonspor'a transfer olacağı yönünde algılandı. Yusuf Yazıcı için Lille'e Avrupa'dan teklifler geldi, temsilcisi olduğum için bize soruluyor ancak Lille, Yusuf'u bırakmak istemiyor. Benim sosyal medyada beğendiğim bir gönderi nedeniyle Trabzonspor'a transferi konuşulmaya başlandı ancak Trabzonlu ve Yusuf'un bir yakını olduğum için Yusuf için yazılan yazıyı beğendim. Bunu 3 ay önce de olsa 6 ay sonra da olsa beğenirdim. Transferiyle ilgili hiçbir alakası yoktur. Tabii ki Yusuf Yazıcı için Trabzonspor'un böyle bir talebi olursa yetkili taraf Lille'dir." dedi.

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"TEKLİFLER VAR AMA LILLE BIRAKMIYOR"

Yusuf Yazıcı'ya teklifler olduğunu söyleyen Cebeci; Avrupa'dan Yusuf'un durumunu soran takımlar oldu ancak Lille, Yusuf'u bırakmıyor. Yusuf Yazıcı, Lille'in bir projesi ve değerini bulmadan Yusuf'un gidişine izin vermiyor. Lille Başkanı Olivier Letang, Yusuf'un çok değerli bir oyuncu olduğunu ve en kısa zamanda bekledikleri seviyeye Yusuf'u çıkaracaklarını söyledi. Yarın şartlar değişirse yeniden değerlendilir ve transferi konuşulur." ifadelerini kullandı.