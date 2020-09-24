Son Dakika | Galatasaray ve Fenerbahçe, Ravil Tagir transferi için karşı karşıya!

Transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray, Altınordu'nun harika çocuğu Ravil Tagir için harekete geçti. Takvim'de yer alan habere göre iki kulübün de Altınordu'ya resmi teklif yaptığı öğrenildi.

Alınan bilgilere göre Ege kulübü 17 yaşındaki stoper için 2.5 milyon Euro bonservis ücreti ve bir sonraki satıştan yüzde 25 gelir talep etti.

İLK HEDEFİ AVRUPA

Ravil Tagir'in ilk hedefinin Avrupa'ya gitmek olduğu ancak Galatasaray ve Fenerbahçe'ye de sıcak baktığı belirlendi. Genç yıldız için pazarlılar önümüzdeki günlerde de devam edecek.

Kazakistan doğumlu 17 yaşındaki Ravil Tagir, futbol kariyerine Altınordu altyapısında başladı. 2019'da A takıma yükselen genç yıldız, Türkiye'nin 21 yaş altı milli takımında da forma giyiyor. Ravil'in Altınordu ile olan sözleşmesi 2023'te sona erecek.

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