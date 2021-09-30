Son Dakika: Galatasaray ve Fenerbahçe Avrupa'da zafer peşinde! Muhtemel 11'ler ve son gelişmeler...

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Spor Servisi - UEFA Avrupa Ligi’nde grup aşamasında ikinci maçlar bugün oynanacak... Sekiz grupta toplam 32 takımın yer aldığı organizasyondaki iki temsilcimiz Fenerbahçe ve Galatasaray bugün güçlü rakiplerle karşı karşıya gelecek. İlk hafta Eintracht Frankfurt deplasmanında son anlarda hem kazandığı penaltıyı hem de galibiyeti kaçıran F.Bahçe Olympiakos’u konuk ederken, İtalyan devi Lazio’yu deviren Galatasaray da Marsilya ile Fransa'da karşılaşacak.

ANTWERP'İ MAĞLUP EDEN OLYMPIAKOS ZİRVEDE

İlk olarak saat 19.45’te F.Bahçe, Yunan futbolunun en önemli kulüplerinden olan Olympiakos’u Kadıköy’de Ülker Stadı’nda ağırlayacak. Bu zorlu müsabaka, dijital yayın platformu Exxen’den canlı yayınlanacak.

Grubundaki ilk maçında deplasmanda Almanya’nın Eintracht Frankfurt takımıyla 1-1 berabere kalan ve oynadığı futbolla taraftarını sevindiren Fenerbahçe, Yunanistan temsilcisi Olympiakos’u yenerek grubunda avantaj yakalamak istiyor. Konuk Olympiakos ise ilk maçında Royal Antwerp’i 2-1 devirmeyi başarmıştı.

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ASLAN KAZANIRSA ZİRVEDE TEK BAŞINA KALACAK

Ardından G.Saray sahne alacak... Veledrom Stadı’nda TSi 22.00’de başlayacak maçta Olympique Marsilya’ya konuk olacak olan G.Saray’ın bu zorlu maçı Exxen’den naklen yayımlanacak. Gruptaki ilk maçında sahasında Lazio’yu 1-0 mağlup eden Galatasaray, zorlu Marsilya deplasmanından da puan veya puanlarla dönerek avantajını sürdürmek istiyor.

Kadrosunda milli futbolcu Cengiz Ünder’i bulunduran Marsilya ise gruptaki ilk maçında Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kaldı.

FENERBAHÇE'DE 8 EKSİK VAR

Fenerbahçe’de sakatlıklarını atlatan ancak henüz takımla çalışamayan İrfan Can, Nazım ve Sosa’nın yanı sıra sakatlıkları süren savunma oyuncuları Serdar Aziz ve Tisserand karşılaşmada forma giyemeyecek. UEFA listesinde yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun da kadroda olmayacak.

ASLAN'DA BOEY VE BARIŞ SEVİNCİ

Galatasaray’da sakatlığı bulunan Arda Turan’ın yanı sıra UEFA listesinde yer almayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk forma giyemeyecek. Sakatlıkları sona eren Sacha Boey ile Barış Alper Yılmaz, Fransa’ya götürüldü ve Fatih Terim görev verirse oynayabilecekler.