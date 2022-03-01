Son Dakika: Galatasaray ve Emre Belözoğlu, PFDK'ya sevk edildi

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 1 Mart 2022 tarihli Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu sevklerini açıkladı. TFF’nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu sevkler yer aldı:



1- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Kulübü antrenörü EMRE BELÖZOĞLU’nun 26.02.2022 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1-e maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.



2- İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübü futbolcusu ERAY BİRNİÇAN’ın 27.02.2022 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 28.02.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.



3- GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 27.02.2022 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.



4- KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü’nün 28.02.2022 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

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