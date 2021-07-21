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GeriFutbol Son Dakika: Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Ghezzal, antrenmanlarını sürdürüyor
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Futbol
Haber Giriş: 21.07.2021 - 20:20 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Ghezzal, antrenmanlarını sürdürüyor

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Son Dakika: Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Ghezzal, antrenmanlarını sürdürüyor

Galatasaray ve Beşiktaş'ın transferi için karşı karşıya geldiği Rachid Ghezzal, Leicester City idmanında yer aldı.

Türkiye'de transferin en gözde ismi olan ve ezeli rakipler Galatasaray ile Beşiktaş'ı karşı karşıya getiren Cezayirli oyuncu, takımıyla antrenmana çıktı.

Siyah beyazlıların yıllık 3.2 milyon Euro önerdiği, sarı kırmızılıların ise 3.5 milyon Euro'ya kadar çıktığı Ghezzal, henüz bir takıma imza atmazken yeni sezon hazırlıkları için İngiliz kulübüyle idmana çıktı.

Leicester City'le 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ghezzal'ın, çok büyük bir aksilik olmazsa Galatasaray ya da Beşiktaş'a imza atması bekleniyor.

GALATASARAY'LA ANLAŞTI

Rachid Ghezzal'ın, Galatasaray'dan gelen yıllık 3.5 milyon Euro'luk teklifi kabul ettiği belirtilirken Leicester ile bonservis pazarlığının sürdüğü öğrenildi.

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