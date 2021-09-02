Son Dakika: Galatasaray ve Beşiktaş'a Gedson Fernandes'ten kötü haber! Benfica'dan açıklama geldi...

Galatasaray ve Beşiktaş'ın ısrarla kadrosuna katmak istediği Gedson Fernandes için Benfica'dan flaş bir açıklama geldi.

İki kulübün de transferi için uzun süredir uğraş verdiği Portekizli orta saha, Avrupa'da transfer dönemi süresince herhangi bir takıma transfer olmadı ve Benfica'da kaldı.

Türkiye'de transfer dönemi devam ederken ve hem Galatasaray'ın hem de Beşiktaş'ın girişimlere devam ettiği Gedson Fernandes için Benfica Basın Sözcüsü'nden açıklama geldi.

beIN SPORTS'a konuşan Basın Sözcüsü Farinha Gedson'un takımda kalacağını belirterek, "Henüz Şampiyonlar Ligi kesinleşen listesini UEFA'ya teslim etmedik. Gedson Fernandes büyük ihtimalle listede olacak" ifadelerini kullandı.

Pro Sanal Bahis sadece Misli.com'da! Türkiye'de ilk ve tek, hemen üye ol...