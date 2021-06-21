Son Dakika: Galatasaray ve Beşiktaş istiyordu, Dinamo Moskova bitirdi!
Son dakika transfer gelişmesi... Galatasaray ve Beşiktaş'ın listesinde yer alan Uruguaylı sol bek Diego Laxalt, Dinamo Moskova'ya gidiyor.
Transfer döneminde ismi Galatasaray ve Beşiktaş ile anılan Milan'lı Diego Laxalt'ın yeni takımı belli oluyor.
İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Rus temsilcisi Dinamo Moskova'nın 3,5 milyon euro karşılığında Milan ile anlaşmaya vardığını yazdı. Uruguaylı sol bekin önümüzdeki günlerde sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.
Geçtiğimiz sezon Celtic'te kiralık olarak forma giyen 28 yaşındaki futbolcu, 17 lig maçında 1 gole imza attı.