MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika: Galatasaray ve Beşiktaş istiyordu, Dinamo Moskova bitirdi!
GeriFutbol Son Dakika: Galatasaray ve Beşiktaş istiyordu, Dinamo Moskova bitirdi!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 21.06.2021 - 09:38 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Galatasaray ve Beşiktaş istiyordu, Dinamo Moskova bitirdi!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika: Galatasaray ve Beşiktaş istiyordu, Dinamo Moskova bitirdi!

Son dakika transfer gelişmesi... Galatasaray ve Beşiktaş'ın listesinde yer alan Uruguaylı sol bek Diego Laxalt, Dinamo Moskova'ya gidiyor.

Transfer döneminde ismi Galatasaray ve Beşiktaş ile anılan Milan'lı Diego Laxalt'ın yeni takımı belli oluyor.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Rus temsilcisi Dinamo Moskova'nın 3,5 milyon euro karşılığında Milan ile anlaşmaya vardığını yazdı. Uruguaylı sol bekin önümüzdeki günlerde sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon Celtic'te kiralık olarak forma giyen 28 yaşındaki futbolcu, 17 lig maçında 1 gole imza attı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi