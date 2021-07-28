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Futbol
Haber Giriş: 28.07.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Galatasaray ve Alanyaspor arasında Berkan Kutlu zirvesi - Transfer haberleri

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Son Dakika: Galatasaray ve Alanyaspor arasında Berkan Kutlu zirvesi - Transfer haberleri

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Berkan Kutlu'nun transferi için Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile bir araya gelecek.

Spor Arena - Türkiye Futbol Federasyonu’nun bugün başkentte gerçekleştirilecek olağan mali genel kurul toplantısı öncesinde önemli bir transfer görüşmesi de yapılacak.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, bu toplantı öncesinde Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile bir araya gelecek.

Uzun süredir Berkan Kutlu’yu kadrosuna katmak isteyen ve teklifini 3 milyon Euro’ya kadar çıkaran Galatasaray’da başkan Elmas, Çavuşoğlu ile yapacağı görüşmede bu transferi olumlu sonuçlandırmaya çalışacak

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